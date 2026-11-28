i Jahre später soll T. mehr alds 400 Euro bezahlen. Reuters Vier Jahre später! Nach Italien-Urlaub soll Mann plötzlich 458 Euro zahlen Lange nach seinem Italien-Urlaub flatterte einem Mann eine saftige Inkassoforderung ins Haus. Verbraucherschützer schalteten sich ein. Von Österreich Heute 28.11.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Italien-Urlaub war längst vorbei, als Herrn T. plötzlich eine böse Überraschung ins Haus flatterte. 2022 hatte der Österreicher seinen Urlaub in Italien verbracht, vier Jahre später sollte er für eine angebliche Verkehrsübertretung in Turin tief in die Tasche greifen.

Insgesamt 458,46 Euro verlangte das deutsche Inkassounternehmen Debtist mit Sitz in Frankfurt am Main von dem Mann. Doch statt einfach zu zahlen, wandte sich T. an die Verbraucherschützer.

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"Ich habe von der Gemeinde Turin nie einen Bußgeldbescheid erhalten", schildert der Betroffene gegenüber dem Verein für Konsumenteninformation (VKI). Dafür bekam er gleich drei Zahlungsaufforderungen des Inkassobüros.

Entscheidender Nachweis fehlte

Lena Trojer, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ), schaltete sich ein und bestritt die Forderung. Daraufhin übermittelte Debtist Unterlagen, die eine Zustellung des Strafbescheids belegen sollten. Doch ausgerechnet jene Felder, die den Erhalt bestätigen sollten, waren leer.

Eine Nachfrage beim Amt der oberösterreichischen Landesregierung brachte schließlich Klarheit: Bereits im Oktober 2022 war dort ein entsprechendes Zustellersuchen eingelangt. Die Behörde hatte die Zustellung allerdings verweigert.

Der Grund: Das Ersuchen stammte von einem privaten italienischen Unternehmen namens Safety21. Dieses war nach Auffassung der österreichischen Behörde nicht dazu berechtigt, eine solche Zustellung zu beantragen.

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Inkassobüro hielt an Forderung fest

Doch darf ein privates Inkassounternehmen überhaupt ausländische Verkehrsstrafen eintreiben? Laut den Verbraucherschützern gibt es dafür klare gesetzliche Vorgaben. "Ein privates, gewinnorientiertes Inkassobüro kann dieses behördliche Verfahren nicht ersetzen und auch nicht die Forderung auf eigene Faust in Österreich eintreiben", erklärt Trojer.

Auch datenschutzrechtliche Bedenken wurden vorgebracht. Bereits 2021 hatte die österreichische Datenschutzbehörde die Verarbeitung personenbezogener Daten durch ein Inkassounternehmen zur außergerichtlichen Einforderung einer italienischen Verkehrsstrafe als rechtswidrig eingestuft. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung 2025.

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Österreicher muss 458 Euro nicht zahlen

Zunächst bestand Debtist weiterhin auf der Zahlung. Erst nachdem die Verbraucherschützer erneut interveniert hatten, schloss das Unternehmen den Fall und verfolgte die Forderung nicht weiter. Debtist erklärte in einer weiteren Stellungnahme, keine Geldstrafen zwangsweise zu vollstrecken, sondern lediglich außergerichtlich im Auftrag der zuständigen italienischen Stelle tätig zu sein.

Dass es sich bei Herrn T. nicht um einen Einzelfall handelt, zeigt auch ein Blick nach Deutschland. Der dortige Autofahrerclub ADAC führt bereits Musterverfahren im Zusammenhang mit Inkassoforderungen wegen italienischer Verkehrsübertretungen.

Inkasso-Brief nach Urlaub? Das solltest Du tun

Wer Jahre nach einem Auslandsurlaub plötzlich eine Zahlungsaufforderung eines Inkassobüros erhält, sollte nicht überstürzt reagieren. Besonders wichtig ist es, zu prüfen, ob der ursprüngliche Strafbescheid ordnungsgemäß zugestellt wurde.

"Auch wenn ein Inkassobüro Jahre später plötzlich Geld fordert, sollte man nicht vorschnell zahlen. Gerade bei ausländischen Verwaltungsstrafen lohnt sich ein genauer Blick auf Zustellung, Vollstreckung und Zulässigkeit der Inkassobetreibung", rät Trojer.