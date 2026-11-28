i "Es verrät dir die Andreasnacht, was das Wetter wohl so macht" – lautet eine alte Bauernregel. istock (Symbolbild) "Es verrät die Andreasnacht.." Alte Bauernregel sagt, welcher Tag alles entscheidet Einer alten Bauernregel zufolge soll die Nacht auf den 30. November verraten, welches Wetter uns erwartet. Gleich zwei Sprüche drehen sich darum. Von André Wilding 28.11.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Blick auf den Kalender soll reichen, um einen Vorgeschmack auf das kommende Wetter zu bekommen. Glaubt man einer alten Bauernregel, kommt dabei dem 30. November eine ganz besondere Bedeutung zu.

Während sich der Spätherbst vielerorts mit grauem Himmel und kahlen Bäumen präsentiert, rückt der Winter immer näher. Gerade in dieser Zeit greifen viele Menschen gerne auf überlieferte Wetterregeln zurück. Eine davon dreht sich um den Gedenktag des heiligen Andreas.

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Diese Nacht soll das Wetter vorhersagen

"Es verrät dir die Andreasnacht, was das Wetter wohl so macht." So lautet die alte Bauernregel, die sich auf die Nacht vom 29. auf den 30. November bezieht. Doch es gibt noch einen weiteren überlieferten Spruch, der sich mit dem Andreastag beschäftigt: "Andreas, hell und klar, verspricht ein gutes Jahr."

Einer klaren Nacht wird demnach eine besonders positive Bedeutung zugeschrieben. Ob sich das Wetter tatsächlich an die alten Bauernregeln hält, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

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Die Wetter-Prognose für Österreich

Am Samstag, 28. November, bleibt es weiterhin meist trüb, vereinzelt fallen aus dem Hochnebel auch ein paar Flocken. Sonnige Auflockerungen bleiben die Ausnahme, am ehesten sind sie in den Voralpen zu erwarten. Dazu weht schwacher, in Richtung March und Wiener Becken auch mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Temperatur kommt nicht über -3 bis +1 Grad hinaus.

Der Sonntag, 29. November, beginnt neuerlich mit Nebel und Hochnebel, lediglich an der March stellenweise schon sonnig. Tagsüber lockert das trübe Grau von Osten her auf und die Sonne zeigt sich recht häufig, im Waldviertel bleibt der Nebel aber stellenweise hartnäckig. Bei mäßigem bis lebhaftem, eisigem Ost- bis Südostwind werden maximal -4 bis +2 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Montag, 30. November beginnt in den Niederungen mit einigen Nebel-und Hochnebelfeldern, auch darüber ziehen einige Wolken durch. Es bleibt aber generell trocken, die Sonne scheint am ehesten ganz im Osten zeitweise. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen-3 und +3 Grad.