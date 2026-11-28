kennt Details." fetchpriority="high" /> i Das neue Sturmgewehr – ganz in schwarz gehalten – liegt bereits im Handel auf. "Heute" kennt Details. Unlimited Dynamics Bundesheer testete bereits 50 Jahre nach Klassiker – Steyr hat neues Sturmgewehr Die nächste Generation der österreichischen Kult-Waffe ist da: Steyr Arms präsentiert mit dem AUG A4 MII nun eine völlig neue Version des Klassikers. Von Christian Tomsits 28.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Jahrzehnten ist das Sturmgewehr aus dem Hause Steyr weltweit im Einsatz, gehört bei Bundesheer und Polizei zur Fixausrüstung. 50 Jahre nach dem legendären STG77 schießt der heimische Waffenriese mit dem Steyr AUG A4 MII nun ein neues Modell raus

Es soll zwanzig Jahre Entwicklung und Verbesserung hinter sich haben, bleibt optisch dem österreichischen Waffenklassiker treu – doch Details und Technik haben es in sich. So wurde der Abzug grundlegend überarbeitet, soll laut Experten deutlich "führiger" und viel leichter gehen.

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Und: Das Gewehr ist erstmals für den Schützen einstellbar: Laut "Heute"-Infos lässt bei diesem Modell die Schaftlänge in fünf Stufen individuell verlängern. Dazu ist eine eigene Mechanik verbaut. Nach amerikanischen Vorbild (wie beim A15) besteht nun auch eine Knopfmechanik zum Magazin-Auswurf vorn am Abzug, sodass man beim Wechsel nicht mehr aus dem Ziel gehen muss.

Das zivile Zehn-Schuss-Magazin bekommt außerdem einen verlängerten Magazinboden, um es leichter wechseln zu können. Ausgeliefert wird das neue AUG wohl "nackt" – also ohne Zieloptik. Die technische Basis bleibt der altbewährte Klassiker aus dem Hause Steyr, Einrichtungen alter Modelle können problemlos montiert werden. Geschossen wird zivil mit .223 Remington (.223 Rem) oder 300 AAC Blackout-Patronen.

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Laut "Heute"-Infos konnte das Jagdkommando des Bundesheeres das neue Modell sogar schon streng geheim und hinter verschlossenen Türen testen. Pünktlich um bei Waffennarren noch unterm Weihnachtsbaum zu landen, startet der Verkauf im Handel übrigens bereits ab sofort. Einzelne Händler, darunter "Unlimited Dynamics" haben das Gewehr bereits auf Lager. Bei Steyr selbst hält man sich mit der Kommunikation zum Release offenbar noch vornehm zurück und wollte auf Anfrage keine Schnellschüsse abgeben – das neue Produkt wurde aber bestätigt.