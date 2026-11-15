i Direktor des Bundeskriminalamts Andreas Holzer Sabine Hertel Polizei-Boss mit Machtwort Junge Straftäter: "Dann sperre ich sie lieber ein" Immer mehr Kinder werden kriminell. Jetzt spricht sich auch der oberste Kriminalist des Landes im Interview für eine Senkung der Strafmündigkeit aus. Von Österreich Heute 15.11.2026, 21:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs oberster Kriminalist hat genug von jungen Intensivtätern, die trotz schwerer Straftaten immer wieder auf freiem Fuß landen. Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer spricht sich nun für eine Senkung der Strafmündigkeit von derzeit 14 Jahren aus. Im Gespräch mit der "Krone" stellt er klar: "Wenn ich mir aussuchen kann, dass ich einsperre und ich die Bevölkerung schütze, dann sperre ich lieber ein."

Dabei weiß auch der Polizei-Boss, dass härtere Strafen nicht automatisch bessere Menschen machen. Das Gefängnis habe "noch niemanden besser gemacht, auch einen Jugendlichen nicht", räumt Holzer ein. Dennoch müsse der Schutz der Bevölkerung Vorrang haben. Die Zahlen geben Anlass zur Sorge: 13.179 Tatverdächtige zwischen zehn und 14 Jahren wurden im Vorjahr registriert – 2016 waren es noch 5.271. Allerdings führt Holzer den Anstieg auch auf verstärkte Ermittlungen zurück.

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Für Wirbel sorgt indes die Wiener "Auszeit-WG" für junge Intensivtäter in Simmering. Ein 13-jähriger Syrer, der wegen mehrerer Raubüberfälle polizeibekannt ist, war bereits aus der Einrichtung geflüchtet. Holzer unterstützt zwar deren Ausbau, fordert aber eine bessere rechtliche Absicherung.

Während Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) sogar Fußfesseln für kriminelle Kinder ins Spiel bringt, lehnt Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) eine Senkung der Strafmündigkeit ab. Die FPÖ fordert hingegen genau das – eine Ende der Debatte um Österreichs jüngste Straftäter ist nicht in Sicht.