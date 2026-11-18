i Diente Betrügern als Köder: der österreichische Milliardenkonzern Strabag IMAGO/CHROMORANGE (Symbolbild) Top-Unternehmen als Opfer Betrüger geben sich als Strabag aus – 1,8 Mio. Euro weg Dreiste Betrugsmasche in Slowenien: Der Autobahnbetreiber Dars überwies 2,6 Millionen Euro an Betrüger, die sich per Mail als Strabag ausgaben. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 22:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der staatliche slowenische Autobahnbetreiber Dars fiel auf eine dreiste Betrugsmasche mit Austro-Komponente herein. Denn Kriminelle gaben sich per E-Mail als österreichischer Baukonzern Strabag aus und gaben vor, dass sich dessen Bankverbindung geändert habe.

Zwischen 2. und 6. November überwies Dars daraufhin insgesamt 2,6 Millionen Euro auf ein ausländisches Konto. Besonders brisant: Laut dem slowenischen Sender RTV war die Finanzabteilung zuvor intern vor der gefälschten E-Mail gewarnt worden, berichtet auch der "Kurier".

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1,8 Millionen Euro sind weg

Doch trotz der Warnung sollen fünf Überweisungen ohne Freigabe der Finanzdirektorin durchgeführt worden sein. Zwei Zahlungen konnten zwar noch rückgängig gemacht werden, rund 1,8 Millionen Euro gelangten jedoch über Deutschland in die Niederlande, weitere Beträge vermutlich nach Bulgarien und Rumänien. Die echte Strabag ist derzeit an einem riesigen Straßenbauprojekt in Slowenien beteiligt. Der Auftragswert beträgt rund 194 Millionen Euro.