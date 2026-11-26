i Rund 400.000 Schüler ab der fünften Schulstufe nutzen die geförderten Tablets des Bildungsministeriums. iStock Schluss mit Zocken! Große Änderung für 400.000 Schüler – das wird alles neu Schluss mit Spielen und sozialen Medien auf Schultablets! Ein österreichweites Kinderschutzkonzept bringt jetzt neue Regeln – auch für daheim. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 20:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Österreich ein Schultablet besitzt, muss sich auf einschneidende Änderungen einstellen. Bald ist Schluss mit Zocken, privaten Apps und sozialen Medien: Die vom Bildungsministerium geförderten Geräte werden standardmäßig mit neuen Einschränkungen versehen.

In Vorarlberg wird das österreichweite Kinderschutzkonzept bereits flächendeckend umgesetzt, berichtet der "ORF". Bei zahlreichen Schülern wurden in den vergangenen Tagen die Einstellungen geändert und Apps, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben, entfernt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Neue Sperre gilt auch daheim

Bisher war die private Nutzung der Schultablets außerhalb des Unterrichts weitgehend den Familien überlassen. Eltern konnten selbst entscheiden, ob ihre Kinder darauf spielen oder andere Apps installieren dürfen. Das ändert sich nun. Die neuen Schutzmaßnahmen gelten standardmäßig unabhängig davon, wo sich ein Schüler mit seinem Gerät aufhält. Also auch daheim, am Wochenende oder in den Ferien.

Diese Änderungen kommen auf Schüler zu - Private Apple-IDs werden gesperrt. - Der Zugriff auf den App Store wird blockiert. - Schüler können nicht mehr selbstständig Apps herunterladen. - Bereits installierte, nicht freigegebene Apps werden gelöscht. - Die Schule entscheidet, welche Anwendungen genutzt werden dürfen.

Entsprechende Einschränkungen gelten auch für Geräte mit Microsoft-Betriebssystem. Kinder und Jugendliche sollen so vor ungeeigneten Internetinhalten geschützt werden. Seit fünf Jahren werden Schüler ab der fünften Schulstufe im Rahmen der Geräteinitiative mit digitalen Endgeräten ausgestattet.

Die Bilder des Tages i ?

Drei Viertel der Kosten übernimmt der Bund, die Eltern zahlen einen Selbstbehalt zwischen 85 und 135 Euro – etwa 400.000 Geräte sind im Umlauf und befinden sich rechtlich im Eigentum der Familien. Deshalb können Eltern die Einschränkungen über das Bildungsportal theoretisch anpassen oder aufheben.