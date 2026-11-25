i Eine einmalige Überbrückungszahlung in Höhe von 500 Euro wurde vereinbart Getty Images/iStockphoto Neuer KV-Abschluss 500 Euro extra! Diese Österreicher bekommen mehr Gehalt Mehr Geld für die Telekom-Branche! Ab 2027 steigen die Gehälter und Zulagen. Zusätzlich gibt es laut Gewerkschaft eine Prämie von 500 Euro. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 17:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für die Beschäftigten in Österreichs Telekom-Branche! Nach vier Verhandlungsrunden steht der neue Kollektivvertragsabschluss. Er bringt ab 2027 höhere Gehälter und Zulagen. Dazu wurde eine einmalige Überbrückungszahlung von 500 Euro vereinbart.

Die Gewerkschaft GPA informierte Mittwochabend über die Einigung. Die laut Gewerkschaft steuerfrei vorgesehene Prämie soll den späteren Beginn der Gehaltserhöhungen finanziell abfedern.

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So viel mehr Geld gibt es

Die kollektivvertraglichen Mindestgehälter steigen mit 1. April 2027 um 3,2 Prozent. Bei den tatsächlichen IST-Gehältern folgt die Erhöhung erst am 1. Juni: Sie beträgt drei Prozent, ist allerdings mit maximal 150 Euro pro Monat gedeckelt.

Auch die Zulagen werden ab Juni um drei Prozent angehoben. Die Lehrlingseinkommen steigen bereits mit Jahresbeginn 2027 – im Durchschnitt um 3,4 Prozent. Zusätzlich wurden höhere Tages- und Nächtigungsgelder bei Dienstreisen vereinbart.

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Mehr Freizeit und Pflegefreistellung

Neben dem Gehaltsplus bietet der Abschluss eine Freizeitoption: Beschäftigte können die Erhöhung ihres IST-Gehalts stattdessen in zusätzliche freie Zeit umwandeln.

Eine weitere Änderung betrifft Familien. Für Kinder über zwölf Jahre, für die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird, ist eine zweite Woche Pflegefreistellung vorgesehen.

"Dieser Abschluss stärkt die Einkommen dauerhaft", erklärt GPA-Verhandler Johannes Hofmeister. Die Gewerkschaft spricht von mehr Planungssicherheit für die Beschäftigten.