i Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle angekündigt. REUTERS Handels-Schock Trump schwingt den Zoll-Hammer! Auch EU betroffen Die USA planen neue Zölle gegen die EU und 13 weitere Handelspartner. Besonders China drohen massive Aufschläge. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 15:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neuer Zoll-Hammer aus Washington! Die USA planen neue Abgaben für die EU und 13 weitere Handelspartner. Als Begründung wurden strukturelle Überkapazitäten in der Industrie und angeblich unfaire Handelspraktiken genannt.

Die geplanten Maßnahmen wurden am Mittwoch vom Büro des US-Handelsbeauftragten angekündigt, berichtete "Presse". Zuvor hatte die US-Regierung bereits eine achtmonatige Untersuchung bezüglich unfairer Handelspraktiken durchgeführt.

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15 Prozent für EU

Neben der EU stehen unter anderem die Schweiz, China, Japan und Südkorea im Visier der US-Regierung. Für die Europäische Union soll dabei allerdings eine bereits in einem Handelsabkommen vereinbarte Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten werden. Das erklärte ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung.

Washington wirft den betroffenen Handelspartnern vor, durch staatliche Subventionen eine Produktion zu fördern, die nicht der tatsächlichen Nachfrage entspricht. Dadurch würden die US-Handelsinteressen belastet.

Besonders hohe zusätzliche Zölle sind für China vorgesehen. Die US-Regierung macht das Land dafür verantwortlich, die Weltmärkte mit Billigexporten zu überschwemmen. Auf chinesische Waren sollen deshalb weitere 20 Prozent an Abgaben zukommen. Diese würden zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen von rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump anfallen.

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Inkrafttreten könnte sich verzögern

Bis die neuen Zölle tatsächlich wirksam werden, könnte es allerdings noch dauern. Aufgrund einer vorgesehenen Anhörungsfrist könnte sich die Einführung der Maßnahmen bis Jänner hinziehen, erklärte der hochrangige Regierungsvertreter.