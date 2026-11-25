i Huawei wurden Bankbetrug, Überweisungsbetrug, Verstöße gegen Iran-Sanktionen und Verschwörung zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen nachgewiesen. REUTERS/Dado Ruvic Iran-Deals und Spionage Huawei: US-Jury spricht Tech-Riesen schuldig Ein US-Gericht hat den chinesischen Telekomriesen Huawei in zehn von zwölf Anklagepunkten für schuldig befunden – darunter Betrug und Spionage. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Jury in Brooklyn hat den chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei am Dienstag (24. November) in einem Mammutprozess verurteilt.

Dem Unternehmen wurden Bankbetrug, Überweisungsbetrug, Verstöße gegen Iran-Sanktionen und Verschwörung zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen nachgewiesen.

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Die Geschworenen sprachen Huawei allerdings in zwei Punkten frei: Verschwörung zur Justizbehinderung und die Anklage wegen organisierter Kriminalität. Das Strafmaß soll am 14. September 2027 verkündet werden.

Verteidiger Brian Heberlig hält sein Schlussplädoyer im Prozess gegen Huawei Technologies vor der US-Bezirksrichterin Ann M. Donnelly am Bundesgericht in Brooklyn, New York City. REUTERS/Jane Rosenberg

Wie CNN berichtet, hatte die US-Regierung den Konzern bereits 2019 auf eine Handelssperrliste gesetzt, da er ein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle.

Der Fall hatte 2018 für eine diplomatische Krise gesorgt, als Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada verhaftet wurde.

Verteidigung kündigt Berufung an

"Wenige Verbrechen sind so schwerwiegend wie Huaweis jahrzehntelanges Muster, die US-Nationalsicherheit zu gefährden", erklärte US-Staatsanwalt Joseph Nocella. Huawei-Anwalt Brian Heberlig zeigte sich enttäuscht, betonte aber: "Wir werden auf jeden Fall Berufung einlegen."

Der Prozess dauerte mehr als zwei Monate. Die Anklage rief über 60 Zeugen auf, die Verteidigung 15. Die Staatsanwaltschaft legte Beweise vor, wonach Huawei-Mitarbeiter unter anderem Quellcode von Cisco gestohlen und einen Roboter von T-Mobile ausspioniert hätten.

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Huawei bleibt globaler Player

Trotz der Verurteilung gilt Huawei weiterhin als wichtiger Akteur im Technologiesektor. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 200.000 Mitarbeiter und ist in etwa 170 Ländern aktiv. Experten zufolge hat der Konzern sich diversifiziert und ist mittlerweile ein Schlüsselunternehmen bei Chinas Bemühungen im Bereich künstliche Intelligenz.