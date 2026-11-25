i Nächtigungsrekord! Österreichs Tourismus kann sich über den besten Sommer aller Zeiten freuen. iStock Urlaub in Österreich Rekord-Sommer! Auf diese Bundesländer fliegen die Gäste Österreichs Tourismus hat im Sommer 2026 einen neuen Rekord aufgestellt. Besonders stark stieg die Zahl der Nächtigungen ausländischer Gäste. Von Team Wirtschaft 25.11.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Tourismus bleibt auf Erfolgskurs! In der Sommersaison von Mai bis Oktober 2026 wurden laut vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria 85,68 Millionen Nächtigungen gezählt. Das sind 2,7 Prozent mehr als im bisherigen Rekordsommer 2025 mit 83,42 Millionen Übernachtungen. Auch die Zahl der Ankünfte stieg um vier Prozent auf 28,18 Millionen.

"Die heurige Sommersaison hat dem österreichischen Tourismus einen neuen Höchststand bei den Nächtigungen beschert", erklärt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

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Deutlich mehr Gäste aus dem Ausland

Die Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland stiegen um 3,2 Prozent auf 61,45 Millionen. Bei Urlaubern aus Österreich gab es ein Plus von 1,5 Prozent auf 24,23 Millionen Übernachtungen.

Die meisten Nächtigungen ausländischer Gäste entfielen mit 32,52 Millionen auf Deutschland (+1,5 Prozent). Dahinter folgten die Niederlande mit 4,45 Millionen (+5,9 Prozent) sowie die Schweiz und Liechtenstein mit 2,52 Millionen (+3,6 Prozent).

Besonders hohe Zuwächse gab es bei Gästen aus Tschechien (+17,7 Prozent auf 2,19 Millionen Nächtigungen) und Italien (+10,3 Prozent auf 1,82 Millionen).

Die Bundesländer-Hitparade

Tirol (23,66 Millionen) liegt bei den Nächtigungen in der Sommersaison 2026 mit großem Abstand an der Spitze. Dahinter folgen Salzburg (15,38 Millionen) und Wien (11,22 Millionen).

Dahinter folgen Kärnten (9,74 Millionen), die Steiermark (8,23 Millionen), Oberösterreich (5,92 Millionen), Vorarlberg (4,75 Millionen), Niederösterreich (4,51 Millionen) und das Burgenland (2,28 Millionen). Berücksichtigt sind sowohl Gäste aus Österreich als auch aus dem Ausland.

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Auch Gesamtjahr bleibt auf Wachstumskurs

Nicht nur die Sommersaison, sondern auch das bisherige Kalenderjahr 2026 fällt positiv aus. Von Jänner bis Oktober wurden in Österreich insgesamt 140,26 Millionen Nächtigungen gemeldet. Das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Ankünfte stieg im selben Zeitraum um 3,3 Prozent auf 42,94 Millionen.