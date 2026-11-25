i Von Wien aus werden im Winter mehr als 150 Destinationen direkt angeflogen. Flughafen Wien Ab sofort am Flughafen Wien hebt ab! Diese Traumziele stehen jetzt im Flugplan Dem Winter entfliehen – oder ab in den Schnee? Bis März 2027 stehen in Wien über 150 Direktziele im Flugplan, 21 davon auf der Langstrecke. Von Team Wirtschaft 25.11.2026, 13:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob ein schneller Kaffee in Rom, Polarlichter im hohen Norden oder doch lieber barfuß im Sand: Der Winterflugplan am Flughafen Wien macht bis Ende März 2027 all das möglich. Mehr als 150 Destinationen sind direkt erreichbar, darunter 21 Fernziele.

AUA fliegt verstärkt in die Sonne

Wer im Winter Sommerwetter sucht, wird vor allem bei Austrian Airlines fündig. Die rot-weiß-rote Airline setzt auf der Langstrecke stark auf Asien und den Indischen Ozean. In nachfragestarken Reisezeiten heben die Maschinen jeweils bis zu siebenmal pro Woche Richtung Mauritius und Malediven ab.

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Rund um die Semesterferien Anfang Februar stockt die AUA die Malediven-Flüge sogar auf bis zu zehn Verbindungen pro Woche auf. Auch Bangkok steht im Jänner und Februar bis zu zweimal täglich im Programm, während es rund um Weihnachten und Silvester fünfmal wöchentlich nach Dubai geht.

US-Metropolen oder ab nach Lappland

Für Städtereisende und Nordamerika-Fans steuert Austrian Airlines unter anderem New York, Newark, Chicago, Washington, Boston und Montreal an.

Wem es hierzulande hingegen noch nicht winterlich genug ist, der kommt mit der AUA direkt nach Ivalo, Kittilä und Rovaniemi im finnischen Lappland.

Günstig ans Mittelmeer oder in die City

Für den kurzen Tapetenwechsel zwischendurch stehen bei Ryanair zahlreiche Verbindungen innerhalb Europas auf dem Programm. Neben klassischen Städtezielen wie Dublin, Barcelona, Rom, Madrid, London oder Edinburgh geht es für Sonnenhungrige ans Mittelmeer – nach Málaga, Alicante, Catania, Malta oder Palma de Mallorca.

Wer im Jänner noch wärmere Temperaturen sucht, erreicht mit dem irischen Billigflieger auch direkt die Kanarischen Inseln Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura.

Neu ab Wien: Mit easyJet nach Manchester

Auch easyJet schraubt am Winterprogramm und fliegt rund um die Weihnachtszeit neu nach Manchester sowie nach Bristol und Basel. Dazu kommen Verbindungen nach London-Gatwick und Mailand-Linate.

Weitere europäische Airlines machen das Städte-Netz dicht: SAS fliegt nach Kopenhagen, airBaltic steuert seit März 2026 direkt Tallinn in Estland an und Air Serbia hebt zweimal wöchentlich nach Niš im Süden Serbiens ab.

Ergänzt wird das Angebot durch Iberia nach Madrid, British Airways nach London sowie Condor nach Frankfurt – von wo aus es für Fernreisende bequem weiter in die Welt geht.

Viele Verbindungen in den Nahen Osten

Auf der Langstrecke mischen zahlreiche internationale Airlines kräftig mit. So fliegt SalamAir seit Juni bis zu dreimal pro Woche nach Maskat in den Oman, und auch die seit Sommer bestehende Direktverbindung von Royal Jordanian nach Amman bleibt im Plan.

Dazu kommen dichte Taktungen an die großen Drehkreuze: Emirates fliegt zweimal täglich nach Dubai, Etihad Airways elfmal pro Woche nach Abu Dhabi und Air Arabia nach Sharjah. Qatar Airways verbindet Wien mit Doha, Saudia fliegt nach Riad und Jeddah, und Ethiopian Airlines steuert Addis Abeba an.

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Direkt nach Asien – und öfter nach Kanada

Groß ist die Auswahl zudem Richtung Fernost: China Eastern Airlines fliegt bereits seit April 2026 dreimal wöchentlich in die chinesische Kaiserstadt Xi’an, berühmt für ihre Terrakotta-Armee. Air China bringt Reisende bis zu neunmal pro Woche nach Peking, Hainan Airlines fliegt nach Shenzhen und Chengdu.

Nach Seoul geht es viermal wöchentlich mit Korean Air, ANA bedient Tokio. China Airlines und EVA Air fliegen nach Taipeh, wobei EVA Air zusätzlich Bangkok ansteuert, während Scoot nach Singapur abhebt. In die andere Richtung stockt Air Canada ihre Flüge nach Toronto im Winter auf sechs Verbindungen pro Woche auf.

Premiere im Mai 2027: Nonstop nach Philadelphia

Und ein Termin für das kommende Frühjahr steht ebenfalls schon fest: Ab Mai 2027 nimmt American Airlines Wien erstmals in ihr Streckennetz auf und verbindet die Bundeshauptstadt täglich nonstop mit Philadelphia in den USA.