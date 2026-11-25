i Große Black-Friday-Kontrolle! Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) nimmt Fake-Rabatte ins Visier. Helmut Graf / iStock / Heute.at Fake-Rabatte im Visier Black Friday: Minister kündigt knallharte Kontrollen an Schwindler- statt Schnäppchenjagd, auch mit KI! Am Black Friday geht’s laut Wirtschaftsminister den schwarzen Schafen der Branche an den Kragen. Von Team Wirtschaft 25.11.2026, 17:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wird bei den Rabatten genau hingeschaut! Am 27. November erreicht die heißeste Schnäppchenjagd 2026 mit dem Black Friday ihren Höhepunkt. Gerade im Online-Handel locken Anbieter mit hohen Preisnachlässen und vermeintlichen Schnäppchen. Doch nicht jeder Deal hält, was er verspricht.

Das Wirtschaftsministerium und das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) nehmen daher rund um den Black Friday insbesondere Online-Shops und Verkaufsplattformen unter die Lupe. Im Fokus stehen irreführende Rabattangaben, die korrekte Preisauszeichnung sowie die Energieverbrauchskennzeichnung von Elektrogeräten.

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"Ein Scheinrabatt trifft gleich zwei: den Kunden, der weniger spart als versprochen, und den Händler, der seinen Preis von Anfang an fair angesetzt hat", ärgert sich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Wer mit Rabatten werbe, müsse sich an die Spielregeln halten.

Deshalb schaue man gemeinsam mit dem BEV gerade im Online-Handel genau hin. "Denn wir wollen, dass der Black Friday ein gutes Geschäft für Kunden und Handel ist – und nicht für jene, die sich mit irreführenden Angeboten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen", so der Minister.

KI überwacht Preise mindestens 30 Tage lang

Wie eine korrekte Preisauszeichnung ausschaut? Bei Preisermäßigungen muss der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage als Vergleichspreis herangezogen werden. Rabattangaben dürfen nicht irreführend sein.

Das BEV setzt bei seinen Kontrollen im Online-Handel auch auf künstliche Intelligenz (KI). Auffällige Online-Händler und Verkaufsplattformen werden über einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen beobachtet und ihre Preisentwicklungen detailliert aufgezeichnet. So können unzulässige Rabattangaben aufgedeckt und nachgewiesen werden.

Am Handy andere Preise als am Computer

Bei den Kontrollen zum Black Friday im Vorjahr stellte das BEV bereits mehrere Auffälligkeiten fest. Insgesamt wurden 19 Unternehmen hinsichtlich ihrer Preisgestaltung überprüft, elf im Rahmen einer EU-weiten und acht im Rahmen nationaler Kontrollen.

Dabei wurden unter anderem Rabatte festgestellt, die sich nicht auf den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage bezogen. Zudem kamen teilweise intransparente personalisierte Preise zum Einsatz. Je nachdem, ob Kunden über das Smartphone oder den Computer auf ein Angebot zugriffen, wurden unterschiedliche Preise angezeigt.

Heuer stehen Wäschetrockner im Mittelpunkt

Neben den Rabattangaben gibt es einen weiteren Kontrollschwerpunkt: die Energieverbrauchskennzeichnung von Wäschetrocknern. Denn gerade bei Elektrogeräten entscheidet nicht allein der Kaufpreis darüber, ob sich ein Schnäppchen tatsächlich lohnt. Ein günstiges Gerät mit hohem Stromverbrauch kann langfristig deutlich teurer kommen.

Das BEV überprüft deshalb im Online-Handel und auch in den Geschäften, ob Energielabel und Produktdatenblätter korrekt, vollständig und leicht zugänglich bereitgestellt werden.

"Konsumentinnen und Konsumenten können nur dann gute Kaufentscheidungen treffen, wenn die Informationen stimmen – beim Preis wie beim Energieverbrauch. Mit unseren Kontrollen leisten wir einen Beitrag dazu, dass diese Informationen verlässlich sind", betont BEV-Präsident Claus Kahn.

Ab 1. Jänner 2027 muss das Energielabel von Wäschetrocknern zudem einen Reparierbarkeitsindex ausweisen. Damit sollen Konsumenten künftig leichter erkennen können, welche Geräte sich besser reparieren lassen.

Bei Verstößen drohen Geldstrafen

Die Kontrollen können für die betroffenen Unternehmen Konsequenzen haben. Werden Verstöße festgestellt, werden die betroffenen Unternehmen aufgefordert, diese zu beheben. Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, drohen je nach Schwere des Verstoßes Geldstrafen.

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Diese Tipps geben die Experten

Worauf sollten Konsumenten bei der Schnäppchenjagd im Web achten? Dipl.-Ing. Stefan Kuso, Leiter der Gruppe Marktüberwachung im BEV, rät: "Nehmen Sie sich vor dem Klick kurz Zeit. Vergleichen Sie Preise, prüfen Sie die Angabe zum Energieverbrauch und achten Sie darauf, ob Herstellerangaben vorhanden sind. So wird aus einem Schnäppchen keine böse Überraschung."

Das BEV empfiehlt, sogenannte Statt-Preise zu hinterfragen. Denn nicht jeder hohe Rabatt bedeutet eine tatsächliche Ersparnis. Bei Elektrogeräten sollten Käufer den Stromverbrauch vergleichen. Schließlich entscheiden die laufenden Betriebskosten darüber mit, ob sich ein Angebot lohnt.

Vor einer Bestellung sollten Konsumenten außerdem Anbieter prüfen und auf vollständige Herstellerangaben sowie Kontaktdaten achten. Ebenso wichtig ist ein Check der Produktinformationen: Gebrauchsanleitungen und Warnhinweise müssen auf Deutsch vorliegen.

Besondere Aufmerksamkeit ist zudem bei Kinderprodukten gefragt, insbesondere bei sicherheitsrelevanten Artikeln wie Fahrradhelmen oder Schwimmhilfen.

Warnungen vor gefährlichen Produkten

Im EU-Portal "Safety Gate" finden Konsumenten unter https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts Warnmeldungen und Rückrufe zu gefährlichen Produkten.

Das BEV ist eine dem Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus nachgeordnete Dienststelle. Zu seinen Aufgaben zählen die Marktüberwachung, das Eichwesen, Grundlagen und Geoinformation, Kataster und Staatsgrenzen. Das Bundesamt stellt amtliche Geodaten bereit und sorgt für richtiges Messen in Österreich.