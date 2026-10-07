i Eine betrunkene 67-Jährige drehte auf dem Gerichtsrasen in Vernon, Indiana, Donuts Facebook / Jennings County Sheriff's Office / "Heute"-Montage Unglaubliches Video 67-Jährige dreht betrunken Donuts – auf Gerichtsrasen Eine 67-Jährige fuhr betrunken mit ihrem Auto über den Rasen vor einem Gerichtsgebäude in Indiana. Die kuriose Aktion endete mit ihrer Festnahme. Von Nick Wolfinger 07.10.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Autofahrerin hat im US-Bundesstaat Indiana für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Lorraine W. (67) aus North Vernon hat am Montag mit ihrem Wagen auf dem Rasen vor dem Gerichtsgebäude in Jennings County mehrere Donuts gedreht.

Videoaufnahmen zeigen, wie das Auto immer wieder enge Kreise auf der Grünfläche zieht. Dabei fährt der Wagen zwischen Bäumen, Laternen und einer Sitzbank herum. Auf dem Rasen blieben deutlich sichtbare Fahrspuren zurück.

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Schild bei wilder Fahrt beschädigt

Bei der Aktion wurde auch ein Schild beschädigt. Verletzt wurde laut US-Medien niemand. Für W. war die Fahrt wenig später vorbei. Die 67-Jährige wurde festgenommen und ins Gefängnis von Jennings County gebracht. Ihre Kaution wurde mit 950 Dollar festgelegt.

Mindestens 0,8 Promille

Der Frau wird unter anderem vorgeworfen, betrunken gefahren zu sein. Laut den Behörden soll ihr Alkoholwert bei mindestens 0,08 Prozent gelegen haben. Das entspricht ungefähr 0,8 Promille.

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Der Sheriff nutzte den Vorfall für einen deutlichen Appell: Wer Alkohol getrunken habe, solle das Auto stehen lassen und rechtzeitig eine sichere Heimfahrt organisieren.