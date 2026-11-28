i Das Verschwinden von Daniel Küblböck sorgt noch immmer für Verschwörungen. APA Images, Insta Screenshot Im Bademantel 8 Jahre nach Verschwinden: Küblböck-Video verwirrt Fans Ein Clip von Daniel Küblböck sorgt im Netz für Verwirrung. Darin zeigt sich der ehemalige DSDS-Star im Bademantel. Was steckt hinter der Aufnahme? Von Heute Entertainment 28.11.2026, 12:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als acht Jahre ist es mittlerweile her, dass Daniel Küblböck während einer Kreuzfahrt auf der AIDAluna spurlos verschwand.

Nun sorgt eine Videoaufnahme auf Instagram erneut für Gesprächsstoff. Darin ist der ehemalige DSDS-Star, der später auch unter dem Namen Lana Kaiser auftrat, im Bademantel zu sehen.

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Die Veröffentlichung irritiert einige Internetnutzer. Immer wieder sorgen Aufnahmen auf dem Instagram-Profil "lanakaiser85" für Spekulationen.

Daniel Küblböck i ?

Dabei gibt es eine einfache Erklärung: Hinter dem Account steckt nach eigenen Angaben eine Freundin namens Marie, die mit den Beiträgen die Erinnerung an Küblböck aufrechterhalten möchte.

Wurde nie gefunden

Wann genau das Video entstanden ist, ist nicht bekannt. Hinweise darauf, dass es sich um eine aktuelle Aufnahme handelt, gibt es nicht. Bereits im vergangenen Jahr sorgten ähnliche Veröffentlichungen auf dem Profil für Aufsehen.

Küblböck wurde 2003 durch die erste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" einem Millionenpublikum bekannt.

Am 9. September 2018 verschwand der damalige 33-Jährige während einer Kreuzfahrt vor der kanadischen Küste. Trotz einer großangelegten Suchaktion wurde Küblböck nie gefunden.

Im März 2021 folgte die offizielle Todeserklärung durch das Amtsgericht Passau.