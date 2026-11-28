i Marten spielt aktuell seine Tour in Deutschland fertig. Lara Tomasic Sohn bekam Angst Tränen bei Marten-Konzert: Crew muss einschreiten Ein Konzertbesuch wurde für einen Marten-Fan zur emotionalen Herausforderung. Doch ein aufmerksamer Mitarbeiter rettete den Abend. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 12:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während Mundart-Sänger Marten gerade die letzten Stopps seiner ausverkauften Tour absolviert, sorgt eine Geschichte abseits der Bühne für Gänsehaut. Eine Mutter berichtet auf Social Media von ihrem Konzertbesuch in Stuttgart, der beinahe vor dem ersten Lied geendet hätte.

Das ist Sänger Marten i ?

Ihr Sohn leidet unter Klaustrophobie. Schon im Vorfeld habe es aufgrund der Nervosität viele schlaflose Nächte gegeben. Die Vorband ließ die Familie bewusst ausfallen, um möglichst spät anzukommen und sich in der Nähe des Ausgangs zu positionieren. Doch bereits am Merchandise-Stand wurde die Situation zu viel. "Und dann flossen schon dort die ersten Tränen der Angst und Verzweiflung", schildert die Mutter.

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Marten spricht offen über psychische Erkrankungen

Ein Mitglied von Martens Crew erkannte den Ernst der Lage und organisierte kurzerhand einen VIP-Platz für ihren Sohn. Abseits der Menschenmenge konnte er das Konzert schließlich genießen. "Hätte er weggesehen, hätten wir nicht mal das erste Lied mitbekommen", schreibt die Mutter dankbar.

Besonders bemerkenswert: Marten selbst sprach im "Heute"-Podcast "Bis zum Punkt" bereits offen über seine Depressionen und darüber, wie wichtig es ist, psychische Erkrankungen ernst zu nehmen. Nun war es ein Mitglied seines Teams, das mit einer kleinen Geste für einen großen Unterschied sorgte.

Die Mutter ist nicht nur dem Mitarbeiter dankbar, sondern auch unendlich stolz auf ihren Sohn, der sich trotz seiner Ängste auf das Abenteuer eingelassen hat. Und eines steht für die Familie bereits fest: Bei Martens nächster Tour sind sie wieder dabei.