i Marie-Luise Marjan. APA-Images / Action Press / Timm, Michael Sorge ist groß Herzprobleme! TV-Legende sagt Silbereisen-Auftritt ab Sorge um Deutschlands berühmteste TV-Mutter! Marie-Luise Marjan ist im Krankenhaus. Ihren Auftritt bei Florian Silbereisen ist abgesagt. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte Marie-Luise Marjan (86) am Samstagabend beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" für einen besonders besinnlichen Moment sorgen. Florian Silbereisen (45) hatte der Schauspielerin die Ehre zuteilwerden lassen, auf einem goldenen Stuhl die Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Doch daraus wird nun nichts.

Wie die "Bild" berichtet, musste die ehemalige "Lindenstraße"-Darstellerin in der vergangenen Woche wegen Herzproblemen in einer Klinik behandelt werden. Die ARD bestätigte mittlerweile die kurzfristige Absage aus gesundheitlichen Gründen.

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Österreicherin kommt stattdessen

Immerhin gibt die Schauspielerin selbst Entwarnung. "Ich bin zu Hause, brauche nur eine Pause. Alles im Lot", erklärt Marjan gegenüber der "Bild".

Ihren Auftritt bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" am 12. Dezember soll sie nach aktuellem Stand dennoch wahrnehmen wollen.

Für Silbereisen ist unterdessen bereits Ersatz gefunden.

Ausgerechnet die österreichische Schauspielerin Barbara Wussow (65) springt für die TV-Legende ein. Die beiden stehen seit mehreren Jahren gemeinsam für die ZDF-Kultserie "Das Traumschiff" vor der Kamera.