Eigentlich sollte Marie-Luise Marjan (86) am Samstagabend beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" für einen besonders besinnlichen Moment sorgen. Florian Silbereisen (45) hatte der Schauspielerin die Ehre zuteilwerden lassen, auf einem goldenen Stuhl die Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Doch daraus wird nun nichts.
Wie die "Bild" berichtet, musste die ehemalige "Lindenstraße"-Darstellerin in der vergangenen Woche wegen Herzproblemen in einer Klinik behandelt werden. Die ARD bestätigte mittlerweile die kurzfristige Absage aus gesundheitlichen Gründen.
Immerhin gibt die Schauspielerin selbst Entwarnung. "Ich bin zu Hause, brauche nur eine Pause. Alles im Lot", erklärt Marjan gegenüber der "Bild".
Ihren Auftritt bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" am 12. Dezember soll sie nach aktuellem Stand dennoch wahrnehmen wollen.
Für Silbereisen ist unterdessen bereits Ersatz gefunden.
Ausgerechnet die österreichische Schauspielerin Barbara Wussow (65) springt für die TV-Legende ein. Die beiden stehen seit mehreren Jahren gemeinsam für die ZDF-Kultserie "Das Traumschiff" vor der Kamera.