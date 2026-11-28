i Jamie Miller erobert die Popwelt. YouTube Sogar Elton John ist Fan Gute Laune gefällig? ER ist der neue Star am Pophimmel Mit seinem Hit "Babydoll" bringt Jamie Miller frischen Schwung und jede Menge gute Laune in die Popwelt. Auch Promis feiern den jungen Briten. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jamie Miller bringt endlich wieder etwas in die Popwelt, das man dort derzeit nur selten findet: jede Menge Talent und gute Laune! Mit seinem Hit "Babydoll" tanzt sich der Sänger gerade weltweit in die Herzen der Fans. Und sogar Musiklegende Elton John scheint von dem Newcomer begeistert zu sein.

Ganz neu im Musikgeschäft ist der Brite zwar nicht, doch der große Durchbruch ließ lange auf sich warten. Trotz seiner beeindruckenden Stimme und seines charmanten Sunnyboy-Lächelns stand er kurz davor, seinen Popstar-Traum aufzugeben. Ein letzter Versuch sollte sich allerdings auszahlen: "Babydoll" geht seit Wochen viral und wird von Fans wie Promis auf Social Media gefeiert.

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Promis unterstützen ihn

Auch bekannte Namen wie Bill Kaulitz und Jennifer Love Hewitt unterstützten ihn bereits mit gemeinsamen Reels und bringen ihm dadurch mehr Reichweite.

Statt Herzschmerz und trüber Stimmung liefert der 29-Jährige einen Ohrwurm, der einfach positive Stimmung verbreitet und zum Tanzen einlädt – und damit einen erfrischenden Kontrast zu vielem, was man aktuell aus der Popwelt kennt. Jetzt bekommt er sogar prominente Verstärkung von Elton John, der im neuen Musikvideo zu sehen ist.

Das er eine große Stimme hat und singen kann, hat er in zahlreichen TikTok-Videos bereits bewiesen. Im neuen Musikvideo zeigt er nun auch, dass er Dancemoves hat.

Darin tanzt er gemeinsam mit zahlreichen Tänzern im schicken Anzug durch die Straßen. Während musikalisch vielerorts schon Weihnachtsstimmung angesagt ist, lässt Jamie dabei noch einmal die Sonne aufgehen.

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Erste TV-Erfahrung sammelte Miller übrigens schon als Teenager bei "The Voice" in Großbritannien. Am 5. Dezember folgt der nächste große Auftritt: Bei "Wetten, dass..?" will er mit "Babydoll" auch das Publikum hierzulande begeistern.