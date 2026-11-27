i Julia Leischik meldet sich auf Social Media zu Wort. IMAGO/Future Image TV-Star hat genug "Manche Frauen..." – Julia Leischik zuckt komplett aus Julia Leischik platzt der Kragen! Die Moderatorin wehrt sich auf Instagram gegen fiese Kommentare über ihr Aussehen. Dabei findet sie deutliche Worte. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich kennt man Julia Leischik als stets freundliche und ausgeglichene TV-Persönlichkeit. Doch jetzt zeigt sie eine ganz andere Seite von sich. Auf Instagram rechnet sie nun mit jenen ab, die sie wegen ihres Äußeren angreifen oder mit falschen Behauptungen über sie herziehen.

Besonders bitter: Die negativen Kommentare kämen laut Leischik ausschließlich von Frauen in ihrem Alter oder älter. "Wenn ihnen nicht gefällt, was sie sehen, dann schauen sie bitte andere Inhalte an. Und vor allem: Entfolgen Sie mir bitte", fordert sie. Auch die Beweggründe hinter den Angriffen kann sie nicht nachvollziehen: "Ich weiß nicht, was manche Frauen dazu bewegt, andere Frauen herabzuwürdigen. Und ich weiß auch nicht, was mein Erscheinungsbild in manchen Menschen auslöst."

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Ihr Rat an die Kritikerinnen: "Hören Sie einmal in sich hinein. Denn so viel negative Energie und Hass tut aus meiner Erfahrung keinem Menschen gut – vor allem nicht dem, der sie in sich trägt."

"Das hier ist meine Disco"

Dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt, stellt die Moderatorin ebenfalls klar: "Außerdem verfehlen sie ihr Ziel: Ich liebe mich und werde geliebt und liebe andere." Statt andere nach Körperformen und Aussehen zu beurteilen, sollte man lieber genauer hinsehen: "Es gibt so viel mehr in Menschen zu entdecken." Für ihre Instagram-Seite hat Leischik eine klare Ansage: "Das hier ist meine Disco. Ich bin die Türsteherin. Und ich werde sie unter keinen Umständen hier reinlassen."

Gleichzeitig betont sie, dass es dort auch viele Menschen gebe, "die sich gegenseitig stärken, inspirieren und wertschätzen". Schließlich mache "die Herabwürdigung anderer Menschen niemanden größer".

Ludowig geht es auch so

Mit ihrer Botschaft trifft sie offenbar einen Nerv: Ihr Posting sammelt innerhalb kurzer Zeit rund 20.000 Likes. Unterstützung kommt auch von Kollegin Frauke Ludowig. "Genau so!! Same here ... eigentlich bei allen öffentlichen Frauen! So verrückt! Alle reden über Women Empowerment, Body Positivity, Love Yourself ... im Internet das Gegenteil", kommentiert sie.

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Sie möchte ihre TV-Kollegin trösten und erklärt weiter: "Es sind die Unzufriedenen, Unglücklichen, die glauben, es ginge ihnen besser, wenn sie sich erheben ... aber das klappt nicht."