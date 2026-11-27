Jazz Gitti weiß ganz genau, wie sie ihr Publikum bei Laune hält. Mit einem frechen Video auf Social Media beweist die 80-Jährige einmal mehr, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt.
In feuerroten Spitzen-Dessous räkelt sich die Sängerin auf einem Bett, während im Hintergrund weihnachtliche Musik läuft. Als ihr Partner plötzlich eine kleine Folienverpackung hervorholt, scheint die Situation zunächst eine pikante Richtung einzuschlagen.
"Jetzt kommst du dran", kündigt eine Männerstimme an. Doch statt eines Kondoms kommt ein Teebeutel zum Vorschein. "Ups, ich hab das falsche – aber egal, wir brauchen eh nichts", heißt es wenig später.
Bei Jazz Gitti ist da allerdings Schluss mit lustig: "Glaubst du, ich will in meinem Alter noch schwanger werden? Das geht gar nicht", reagiert sie sichtlich empört. Dazu schreibt sie augenzwinkernd zu ihrem Video auf Instagram: "Will ja nicht schwanger werden!"
Ihre Community hat jedenfalls ihren Spaß an dem ungewöhnlichen Auftritt. Unter dem Video sammeln sich zahlreiche begeisterte Reaktionen. "So genial", findet ein Fan, während ein anderer schreibt: "Ich brech ab, du Granate". Langweilig wird es mit Jazz Gitti auf Social Media also bestimmt nicht.