i Um ihre Fans zu unterhalten, ist für Jazz Gitti kein Weg zu weit. Instagram Austro-Legende ungehemmt Jazz Gitti in Dessous: "Will ja nicht schwanger werden" Jazz Gitti kennt keine Berührungsängste! Im knappen Spitzen-Negligé überrascht die 80-Jährige ihre Fans mit einem frechen Video. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jazz Gitti weiß ganz genau, wie sie ihr Publikum bei Laune hält. Mit einem frechen Video auf Social Media beweist die 80-Jährige einmal mehr, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt.

In feuerroten Spitzen-Dessous räkelt sich die Sängerin auf einem Bett, während im Hintergrund weihnachtliche Musik läuft. Als ihr Partner plötzlich eine kleine Folienverpackung hervorholt, scheint die Situation zunächst eine pikante Richtung einzuschlagen.

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Fans feiern Jazz Gittis Humor

"Jetzt kommst du dran", kündigt eine Männerstimme an. Doch statt eines Kondoms kommt ein Teebeutel zum Vorschein. "Ups, ich hab das falsche – aber egal, wir brauchen eh nichts", heißt es wenig später.

Bei Jazz Gitti ist da allerdings Schluss mit lustig: "Glaubst du, ich will in meinem Alter noch schwanger werden? Das geht gar nicht", reagiert sie sichtlich empört. Dazu schreibt sie augenzwinkernd zu ihrem Video auf Instagram: "Will ja nicht schwanger werden!"

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Ihre Community hat jedenfalls ihren Spaß an dem ungewöhnlichen Auftritt. Unter dem Video sammeln sich zahlreiche begeisterte Reaktionen. "So genial", findet ein Fan, während ein anderer schreibt: "Ich brech ab, du Granate". Langweilig wird es mit Jazz Gitti auf Social Media also bestimmt nicht.