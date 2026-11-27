i Hans Sigl wollte eigentlich zum Radio. APA-Images / Action Press / AEDT "Bergdoktor"-Star nennt Grund "Sind rausgeflogen": Hans Sigl packt über Kündigung aus Heute kennt man Hans Sigl als "Bergdoktor" und "Starnacht"-Moderator. Doch früher hatte er ganz andere berufliche Pläne – flog aber raus! Von Heute Entertainment 27.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob als Arzt in den Bergen oder als Gastgeber einer großen Musikshow: Hans Sigl hat sich im Fernsehen längst einen Namen gemacht. Seit 2008 verkörpert er Dr. Martin Gruber in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor", im Sommer führt er gemeinsam mit Barbara Schöneberger durch die ORF-"Starnächte".

Dass seine berufliche Laufbahn auch eine ganz andere Richtung hätte einschlagen können, dürfte viele überraschen. Denn lange bevor die Schauspielerei seinen Alltag bestimmte, stand Sigl regelmäßig vor einem Radiomikrofon. Anfang der 90er-Jahre war er bei Antenne Tirol aktiv. Für die Sendungen ging es damals nach Sterzing, wie er im Interview mit "DWDL" erzählte: "Nord- und Südtirol waren damals das Einzugsgebiet und wir mussten nach Sterzing fahren, um die Sendung zu machen. Das war noch in der Zeit, in der es in Österreich kein Privatradio gab."

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Nach Aktion war Schluss beim Radio

Besonders seriös dürfte es in seiner eigenen Sendung allerdings nicht immer zugegangen sein. Gemeinsam mit einem Kollegen moderierte Sigl eine Show – bis die beiden ihren Job verloren.

"Ich hatte da mit einem Freund zusammen eine nächtliche Talk-Sendung und am Ende sind wir rausgeflogen, weil wir Quatsch gemacht haben", erinnerte er sich.

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Einen zweiten Anlauf wagte der Österreicher trotzdem: Seine Bewerbung bei Radio Tirol blieb jedoch erfolglos. Stattdessen hätte man ihn beim ORF offenbar eher auf einem anderen Sender gesehen.

"Ich habe mich damals noch beim ORF beworben, bei Radio Tirol. Die wollten mich aber nicht haben und sahen mich eher bei Ö3. Parallel dazu habe ich dann beim Theater angefangen und nach und nach kamen immer mehr Schauspieljobs dazu. Und so hatte sich das Thema Radio irgendwann von alleine erledigt. Trotzdem ist Radio nach wie vor meine Leidenschaft", erklärt er.