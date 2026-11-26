i Hans Sigl spielt seit 18 Jahren den „Bergdoktor“. ZDF und Nadine Rupp Drama am Wilden Kaiser "Bergdoktor": Begegnung bringt ihn aus der Fassung Endlich Nachschub für "Bergdoktor"-Fans! Die Kultserie mit Hans Sigl geht in die 20. Staffel – und für den TV-Arzt wird es ziemlich emotional. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mittlerweile 18 Jahren begeistert Hans Sigl (57) als Dr. Martin Gruber ein Millionenpublikum. Rund 5,12 Millionen Zuschauer verfolgen pro Folge das Geschehen rund um den Wilden Kaiser in Tirol. Nun hat das ZDF den Starttermin der Jubiläumsstaffel verraten – und die hat es gleich zu Beginn in sich!

Plötzlich steht sein Sohn vor ihm

Diesmal wartet auf den "Bergdoktor" eine ganz persönliche Herausforderung, bei der ihm auch sein medizinisches Fachwissen wenig helfen dürfte.

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Martin Gruber trifft auf seinen fünfjährigen Sohn Johann (Laurenz Kammergruber). Der Bub lebt mit Grubers Ex-Partnerin Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann, 46) in New York und hat keine Ahnung, wer sein leiblicher Vater ist.

Denn "Papa" nennt der Kleine einen ganz anderen Mann: Franziskas Freund Marc Weigand (Henning Vogt, 54). Emotionaler Zündstoff ist damit programmiert. Wie wird Gruber mit dieser Begegnung umgehen?

Messner kann mit "Bergdoktor" wenig anfangen

Während Millionen Fans mit dem TV-Arzt mitfiebern, ist einer offenbar weniger begeistert: Bergsteiger-Legende Reinhold Messner (82).

In der Talkshow "Riverboat" übte der Südtiroler zuletzt Kritik an der Kultserie. Das Leben in den Bergen werde ihm zu romantisch dargestellt, die psychologischen Geschichten hätten zunehmend die Oberhand gewonnen.

"Und die eigentlichen Bergsachen sind nicht nach meinem Geschmack", stellte Messner klar.

Noch heuer gibt's neue Folgen

Für ungeduldige Fans gibt es aber gute Nachrichten: Bereits am 30. Dezember steht die erste Folge der neuen Staffel in der ZDF-Mediathek bereit.

Im klassischen Fernsehen fällt der Startschuss am 7. Jänner 2027 um 20.15 Uhr im ZDF. Insgesamt dürfen sich die Fans auf acht neue Folgen voller Familiendramen, medizinischer Herausforderungen und traumhafter Tiroler Bergkulissen freuen.

Das große Staffelfinale ist für den 25. Februar geplant.