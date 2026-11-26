i Paris Jackson (28), die Tochter des legendären Michael Jackson, wird erstmals ein Konzert in Österreich spielen. IMAGO/SOPA Images Hype am Frequency Michael Jacksons Tochter kommt nach Österreich! Konzert-Hammer in St. Pölten: Paris Jackson feiert 2027 beim Frequency ihre Österreich-Premiere. Auch weitere Superstars sind am Start. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom King of Pop zum Rockstar-Nachwuchs! Das Frequency Festival in St. Pölten legt beim Line-up noch einmal ordentlich nach. Besonders aufhorchen lässt ein prominenter Name: Paris Jackson (28), die Tochter des legendären Michael Jackson, wird erstmals ein Konzert in Österreich spielen.

Ganz unbekannt ist ihr die Alpenrepublik allerdings nicht. Bereits 2018 sorgte die US-Amerikanerin beim Life Ball in Wien für Blitzlichtgewitter. Neun Jahre später kehrt sie zurück – diesmal mit ordentlich Gitarrenpower im Gepäck.

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Ganz anders als Papa Michael

Musikalisch geht Paris ihren ganz eigenen Weg. Statt eingängiger Pop-Hits setzt die 28-Jährige auf raue Gitarrenriffs, düstere Sounds und jede Menge Emotionen. Für ihr zweites Album "Happiest Day Of My Life" holte sie sich mit 4-Non-Blondes-Frontfrau Linda Perry prominente Unterstützung ins Studio.

Wer auf Nirvana, die Smashing Pumpkins oder die Pixies steht, dürfte bei Paris Jackson voll auf seine Kosten kommen. Ihr Sound erinnert an die Grunge-Ära der 90er-Jahre.

Schwere Jahre hinter sich

So glamourös das Leben als Tochter einer Musiklegende auch klingen mag, so schwierig war es für Paris. Bereits mit 15 Jahren unternahm sie einen Suizidversuch, kämpfte später mit Depressionen und Alkoholproblemen.

In ihrer Musik verarbeitet die Kalifornierin auch die dunklen Kapitel ihres Lebens. Mit ihrem Album möchte sie ihrem jüngeren Ich und Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben, eine Stimme geben.

Auch abseits der Bühne sorgt die Jackson-Tochter derzeit für Schlagzeilen: Ein Erbstreit um den Nachlass ihres berühmten Vaters beschäftigt sie.

Diese Superstars kommen ebenfalls

Doch Paris Jackson ist längst nicht die einzige Überraschung im Frequency-Line-up. Mit DJ-Legende Steve Aoki, Ellie Goulding und Marshmello kommen weitere internationale Hochkaräter nach Niederösterreich.

Auch Cobrah, Jude York, Genesis Owusu, Example, Lacazette, Snap!, Zackavelli, Mia Morgan und zahlreiche weitere Acts wurden neu bestätigt. Mit Pitbull, Tokio Hotel, Bibiza, Finch und AnnenMayKantereit standen bereits einige Publikumslieblinge fest.

Wer live dabei sein will, sollte schnell sein: Das Frequency steigt von 19. bis 21. August 2027 im St. Pöltner Green Park. Am 7. Dezember um 12 Uhr steht die letzte Ticket-Preiserhöhung an. Alle Infos und Tickets gibt es auf www.frequency.at.