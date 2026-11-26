i Die britische Bestsellerautorin Sophie Kinsella posiert am 16. Februar 2009 bei der britischen Premiere des Films „Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin“ am Londoner Leicester Square für die Fotografen. REUTERS/Andrew Winning Mit 55 verstorben "Shopaholic"-Autorin – so viele Millionen erbt ihr Mann Ihre Romanheldin kämpfte mit einem überzogenen Konto, sie selbst verdiente ein Vermögen. Nun ist bekannt, wie viel Sophie Kinsella hinterlässt. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit ihren Geschichten brachte sie Millionen Leserinnen zum Lachen, im Dezember 2025 versetzte ihr Tod Fans weltweit in Trauer. Bestseller-Autorin Sophie Kinsella verlor mit nur 55 Jahren den Kampf gegen einen aggressiven Hirntumor. Knapp ein Jahr später werden nun Details zu ihrem Erbe bekannt.

Wie die britische "Daily Mail" unter Berufung auf Nachlassunterlagen berichtet, hinterlässt die Schriftstellerin stolze 25,43 Millionen Pfund – umgerechnet rund 30 Millionen Euro!

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ehemann erbt Millionen

Das gesamte Vermögen geht an ihren Ehemann Henry Wickham. Der Schulleiter, der seit 2013 auch als ihr Manager tätig war, wurde zudem als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Ihr Testament hatte die Autorin bereits im Oktober 2023 aufgesetzt.

Die beiden lernten einander während ihres Studiums an der Elite-Uni Oxford kennen, 1991 läuteten die Hochzeitsglocken. Das Paar bekam fünf Kinder – vier Buben und ein Mädchen.

Kaufsüchtige Romanheldin machte sie reich

Ausgerechnet eine Frau, die so gar nicht mit Geld umgehen konnte, machte Kinsella zur Multimillionärin. Mit ihrer "Shopaholic"-Reihe rund um die chronisch klamme Schnäppchenjägerin Rebecca Bloomwood landete die ehemalige Finanzjournalistin einen Welthit.

Designerklamotten statt Schuldentilgung, Shoppingtouren statt Sparplänen: Die liebenswert-chaotische Romanheldin traf den Nerv eines Millionenpublikums.

Auch Hollywood wurde auf den Bestseller aufmerksam. 2009 flimmerte Schauspielerin Isla Fisher als kaufsüchtige Journalistin über die Kinoleinwände. Der Streifen "Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin" spielte weltweit umgerechnet knapp 97 Millionen Euro ein.

45 Millionen verkaufte Bücher

Die Erfolgsgeschichte liest sich selbst wie ein Märchen: Mehr als 45 Millionen Bücher verkaufte Kinsella weltweit, ihre Werke erschienen in über 60 Ländern und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Auch ihr Roman "Sag's nicht weiter, Liebling" wurde 2019 mit Alexandra Daddario und Tyler Hoechlin verfilmt.

Doch abseits des großen Erfolgs kämpfte die Britin um ihr Leben. Ende 2022 erhielt sie die niederschmetternde Diagnose: Glioblastom, ein besonders aggressiver Hirntumor. Erst später machte sie ihre Erkrankung öffentlich.

Am 10. Dezember 2025 starb die Bestseller-Autorin – nur zwei Tage vor ihrem 56. Geburtstag. Was bleibt, sind ihre Geschichten, die Millionen Menschen bis heute ein Lächeln ins Gesicht zaubern.