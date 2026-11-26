i Ildiko Raimondi, Daniel Gutmann und Myra Maud (v.l.) lassen den "Christmas Spirit" in vier heimischen Kirchen hochleben. Angelo Kreuzberger Magische Konzerte Diese Opernstars sorgen für Gänsehaut im Advent Klassik trifft Soul: Bei "Christmas Spirit" sorgen Ildiko Raimondi, Myra Maud und Daniel Gutmann für echte Weihnachtsstimmung. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Besinnliche Klänge, stimmungsvolle Lichteffekte und viel Gefühl: Mit "Christmas Spirit" erwartet Musikfans eine besondere Einstimmung auf den Advent. Die Konzertreihe, die 2022 erstmals stattfand, verwandelt Kirchen in weihnachtliche Klangwelten.

Unter dem Motto "Classic meets Soul" treffen drei außergewöhnliche Stimmen aufeinander: Opernsängerin Ildiko Raimondi, die international bekannte Soulsängerin Myra Maud und der gefragte Bariton Daniel Gutmann.

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Premiere für das Star-Duo

Während Raimondi und Gutmann ihre liebsten Weihnachtslieder und Arien zum Besten geben, sorgt Maud mit stimmungsvollen Soul- und Jazznummern für besondere musikalische Akzente. Eine Premiere erwartet das Publikum ebenfalls: Gutmann und Maud werden erstmals gemeinsam Musicalnummern im Duett präsentieren. Mit Raimondi wiederum wird der Bariton klassische Weihnachtslieder anstimmen.

Doch nicht nur die großen Namen stehen im Rampenlicht. Auch sechs Nachwuchstalente des Musikförderpreises "Goldene Note" werden die Stars begleiten und bei Soloauftritten ihr Können unter Beweis stellen.

Vier Konzerte in Österreich

Der Startschuss für die weihnachtliche Konzertreihe fällt am 4. Dezember in der Wiener Mariahilfer Kirche. "Heute" verlost 2x2 Tickets für das Konzert.

Am 17. Dezember machen die Stars im Linzer Mariendom Station, ehe es am 18. Dezember in der Salzburger St.-Andrä-Kirche weitergeht. Den krönenden Abschluss bildet das Konzert am 19. Dezember in der Stadtpfarrkirche St. Andreas in Kitzbühel. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass bereits ab 19.30 Uhr.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 30.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.