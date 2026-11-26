i Geri macht Lisa im "Forsthaus Rampensau" einen Heiratsantrag, während sie nur Unterwäsche trägt. ATV Liebes-Hammer Antrag im "Forsthaus": Nicht alle glauben an Liebe Zwischen Zoff, Allianzen und Rauswurf-Angst wird es plötzlich romantisch: Geri geht im in der ATV-Show vor seiner Lisa auf die Knie. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hat wohl niemand gerechnet: Wo normalerweise die Fetzen fliegen, liegt plötzlich Liebe in der Luft. Erstmals in der Geschichte von "Forsthaus Rampensau" (27. November, 20.15 Uhr, ATV/Joyn) gibt es einen Heiratsantrag. Eigentlich haben Lisa und Geri ganz andere Sorgen. Nachdem sie beim "Großen Abseilen" ausgeschieden sind, müssen sie gemeinsam mit Elsa und Beverly ins Raus-Rein-Spiel.

Doch Geri hat offenbar Wichtigeres im Kopf. Mitten in der nächtlichen Party geht er vor seiner Liebsten auf die Knie und stellt ihr vor versammelter Mannschaft die Frage aller Fragen: "Willst du meine Frau werden?"

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Mitstreiter zweifeln an Verlobung

Auch die anderen Rampensäue staunen nicht schlecht. "Ich glaub, das ist die verrückteste Verlobung, die ich jemals in meinem Leben gesehen hab", gesteht Krappi. Doch nicht alle sind von der romantischen Aktion überzeugt. Elsa hält den Antrag zunächst für einen Scherz, gratuliert dem Paar dann aber doch. Butti und Sophie hingegen bleiben skeptisch. Inzwischen, Monate nach den Dreharbeiten, sind Geri und Lisa tatsächlich getrennt.

Während sie in der Reality-Show aber noch die Hochzeitsglocken läuten hörten, kracht es bei einem anderen Paar gewaltig. Ausgerechnet Peters ungewöhnliches Angebot an Julia und Ebru sorgt für dicke Luft. Der Landwirt bietet den beiden an, ihnen bei einem möglichen Kinderwunsch als Besamungstechniker behilflich zu sein. Erfahrung damit habe er schließlich durch seine Arbeit am Hof.

"Er will uns besamen"

"Er will uns besamen, falls wir ein Kind wollen", ruft Ebru daraufhin Peters Freundin Alisa zu. Was sie offenbar nicht ahnt: Damit trifft sie einen wunden Punkt. "Mit mir willst du kein Kind, aber mit denen schon?", konfrontiert Alisa ihren Freund.

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Ebru versucht noch, die Wogen zu glätten, und entschuldigt sich. Doch Alisa hat genug, will kein Wort mehr mit ihr wechseln und zieht sich zurück. Auch Julia ist sauer auf ihre Partnerin: "Schalt doch dein Gehirn für 10 Minuten ein", klagt sie.