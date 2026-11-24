Das Paar muss den nächsten schweren Schlag verkraften: Bei Furkan Akkaya (25), genannt Akka, wurde Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Das machte der Ehemann von Reality-Star Lisa Straube (25) in seiner Instagram-Story öffentlich. "Es hat sich dabei um einen bösartigen Tumor gehandelt", erzählt er.
Unterkriegen lassen will sich Akka davon aber nicht. "Die haben mir auch von Anfang an gesagt, dass ich die Art von Krebs habe, die die höchsten Heilungschancen hat. Also alles halb so wild", sagt er. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut.
Zwei Operationen, bei denen ihm die Schilddrüse entfernt wurde, hat er bereits hinter sich. Als Nächstes steht eine Radiojodtherapie an, eine gängige Behandlung nach einer solchen OP.
Für die junge Familie ist es bereits der zweite Schicksalsschlag in diesem Jahr. Im Februar war ihr gerade einmal vier Monate alter Sohn am plötzlichen Kindstod gestorben. "Es war, als ob mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen hat. Es wurde alles schwarz", beschrieb Lisa den Moment später in einer Talkshow. Gemeinsam hat das Paar noch einen zweijährigen Sohn.
Bekannt wurden Lisa und Akka einem größeren Publikum durch die Show "Temptation Island V.I.P.". Die frühere Tischtennisspielerin war zuvor bereits durch einen kurzen Flirt mit Fußballer Mats Hummels in die Schlagzeilen geraten, Akka nahm an der ersten Staffel von "Too Hot to Handle Germany" teil.