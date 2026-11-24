i Akka und Lisa-Marie Straube bei der Premierenfeier der RTLZWEI-Realityshow "Der Promihof". IMAGO/BOBO Nach Tod von Baby Wiener Reality-Star macht Krebserkrankung öffentlich Erst im Februar verloren Lisa Straube und Furkan Akkaya ihren Sohn. Jetzt macht Akka eine Krebsdiagnose öffentlich, und bleibt zuversichtlich. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 21:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Paar muss den nächsten schweren Schlag verkraften: Bei Furkan Akkaya (25), genannt Akka, wurde Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Das machte der Ehemann von Reality-Star Lisa Straube (25) in seiner Instagram-Story öffentlich. "Es hat sich dabei um einen bösartigen Tumor gehandelt", erzählt er.

Unterkriegen lassen will sich Akka davon aber nicht. "Die haben mir auch von Anfang an gesagt, dass ich die Art von Krebs habe, die die höchsten Heilungschancen hat. Also alles halb so wild", sagt er. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Zwei Operationen, bei denen ihm die Schilddrüse entfernt wurde, hat er bereits hinter sich. Als Nächstes steht eine Radiojodtherapie an, eine gängige Behandlung nach einer solchen OP.

Sohn starb im Februar

Für die junge Familie ist es bereits der zweite Schicksalsschlag in diesem Jahr. Im Februar war ihr gerade einmal vier Monate alter Sohn am plötzlichen Kindstod gestorben. "Es war, als ob mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen hat. Es wurde alles schwarz", beschrieb Lisa den Moment später in einer Talkshow. Gemeinsam hat das Paar noch einen zweijährigen Sohn.

Bekannt wurden Lisa und Akka einem größeren Publikum durch die Show "Temptation Island V.I.P.". Die frühere Tischtennisspielerin war zuvor bereits durch einen kurzen Flirt mit Fußballer Mats Hummels in die Schlagzeilen geraten, Akka nahm an der ersten Staffel von "Too Hot to Handle Germany" teil.