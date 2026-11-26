i Oliver Wnuk denkt am 5. Dezember in der Kulisse Wien über das Leben nach – sein Programm ist eine Mischung aus Comedy, Philosophiestunde, Literatur und Weihnachtlichem. zVg Nach Trennung von Sängerin Schauspielstar genießt Single-Leben mit 50 Oliver Wnuk spricht in seinem Programm "Wnuk denkt laut und liest was vor" am 5. Dezember in der Kulisse Wien über Dating, Patchwork und Liebe. Von Sandra Kartik 26.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er ist Schauspieler, Vater, selbst ernannter Hypochonder und hat jede Menge Geschichten auf Lager. Jetzt zeigt sich Oliver Wnuk ("Stromberg") von einer ganz persönlichen Seite. In seiner biografisch angehauchten Leseshow "Wnuk denkt laut und liest was vor" nimmt er sein Publikum am 5. Dezember in der Kulisse Wien mit auf eine ebenso humorvolle wie nachdenkliche Reise durch die Höhen und Tiefen des Lebens.

"Es gibt zur Zeit viel zu denken", sagt der TV-Ermittler ("Nord Nord Nord") im "Heute"-Gespräch. "Ich bin dieses Jahr 50 geworden, es hat sich sehr viel verändert", muss er feststellen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schauspieler als Single "geoutet"

Neben dem "körperlichen Verfall", der sich in kleinen Schritten bemerkbar macht, teilt Wnuk auch seine "Erfahrungen als Single beim Daten. Nach 15 Jahren mit einer Partnerin muss man sich erstmal darin üben, sich selbst ein guter Freund zu sein", schildert er.

Nach dem Ende seiner langjährigen Beziehung mit Sängerin Yvonne Catterfeld musste er sich erstmal mit den neuen Gegebenheiten zurechtfinden. "Acht Millionen Deutsche sind Single. 41 Prozent aller Paare, die in den letzten fünf Jahren zusammengekommen sind, haben sich über eine Online-Datingplattform kennengelernt."

Wnuk wagte das Experiment selbst, wurde jedoch von der "Bild Zeitung" als suchender Single "geoutet". "Ich habe das danach gestrichen". Der Schauspieler und Autor richtet sich immer mehr in seinem nenen Leben ein und beginnt, es zu genießen. Und er stellt sich tiefgehende Fragen zur Partnerschaft und großen Gefühlen: "Worum geht’s in der Liebe? Nur darum, jemanden zu finden, der die eigenen Bedürfnisse stillt? Will ich einen Partner, weil ich mich alleine fühle?"

Weihnachten bei Patchwork-Vätern "enttäuscht"

In seinem Programm spricht Wnuk über das eigene Ego, das ständig nach mehr verlangt, über Freundschaften, die ein Leben lang halten oder irgendwann losgelassen werden müssen, und über gesellschaftliche Erwartungen, die uns das Leben schwer machen. Auch die Schauspielwelt bekommt ihr Fett weg. Unter dem Motto "Sein & Schein" erzählt er vom Unterschied zwischen dem Leben vor der Kamera und der Realität dahinter.

i ?

Auch Weihnachten wird beleuchtet: "Das eigentliche Fest enttäuscht, wenn man Vater in Patchwork-Familie ist und Kinder gewohnt sind, Heiligabend mit den Müttern zu verbringen." Besonders persönlich wird es, wenn er sich mit den fünf Dingen beschäftigt, die Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereuen. Und auch eine hochaktuelle Frage lässt ihn nicht los: Wie bleiben wir in einer Welt voller künstlicher Intelligenz eigentlich noch Mensch?

"Ich schreibe immer über Dinge, von denen ich nicht so viel Ahnung habe und versuche mit meinen Antworten, dem Leser oder Zuschauer Raum zu lassen, seine eigenen Antworten zu finden." Zwischen den Lachern bleibt aber auch Platz für leise Töne. "Ich möchte Erinnerungen schaffen, nicht nur für mich, sondern auch für andere."