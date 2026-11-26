i Paul Kalkbrenner kommt am 1. Juli nach Klagenfurt. Peter Krivograd / ORF Sommer-Highlight Konzert-Coup! Star-DJ kommt an den Wörthersee Nach Sting kommt der nächste Weltstar nach Kärnten: Am 1. Juli 2027 bringt Techno-Ikone Paul Kalkbrenner die Klagenfurter Ostbucht zum Tanzen. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kärnten darf sich auf einen aufregenden Konzertsommer freuen: Nur einen Tag nach dem Auftritt von Sting kommt mit Paul Kalkbrenner der nächste internationale Superstar in die Klagenfurter Ostbucht. Am 1. Juli 2027 trifft elektronische Musik auf Sonnenuntergang am Wörthersee.

Die Erfolgsgeschichte des deutschen DJs und Musikproduzenten begann Ende der 1990er-Jahre in den Berliner Clubs. Der große Durchbruch gelang ihm 2008 mit dem Kultfilm "Berlin Calling", in dem Kalkbrenner nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch den Soundtrack beisteuerte.

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Mit "Sky and Sand" zum Weltstar

Das Album verkaufte sich mehr als 200.000 Mal und erreichte Platin-Status. Besonders eine Nummer ging um die Welt: "Sky and Sand". Der Megahit hielt sich mehr als zwei Jahre in den deutschen Single-Charts.

Auch mit "No Goodbye" lieferte Kalkbrenner 2019 einen Hit, der eine neue Generation auf die Tanzflächen lockte. Mittlerweile begeistert der Berliner bei seinen Live-Auftritten Tausende Fans rund um den Globus.

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"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nun gemeinsam mit Live Nation diese Ikone der elektronischen Musik an den Wörthersee holen können", freut sich ip|media-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig. Der Ticketverkauf ist am 26. November gestartet auf ticketmaster.at.