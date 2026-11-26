i Moritz Polter, Patrizia Aulitzky und Heinrich Ambrosch (v.l.) wurden mit einem ROMY-Branchenpreis ausgezeichnet. Kurier/Philipp Hutter Film-Elite ausgezeichnet Kitzbühel im Ausnahmezustand: Diese Stars triumphieren Großer Jubel in der Gamsstadt: Die ROMY-Branchenpreise 2026 wurden vergeben. Filmemacher Georg Riha wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Bühne für die Stars hinter der Kamera! Im Filmtheater Kitzbühel wurden nun die ROMY-Branchenpreise 2026 verliehen. In neun Kategorien wurden herausragende Leistungen und besondere Talente der deutschsprachigen Film- und Fernsehbranche ausgezeichnet.

Wer die begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen durfte, entschieden die ROMY-Preisträger der vergangenen 35 Jahre.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Sie räumten ab

Als bester Film wurde "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" ausgezeichnet. In der Kategorie beste Produktion setzte sich "Hundertdreizehn" durch, während "Unfamiliar" den Preis für die beste Serie abräumte. Zur besten Dokumentation wurde "Nöstlinger - Sowieso und überhaupt" gekürt.

Markus Schleinzer durfte sich für "Rose" über die Auszeichnung für die beste Regie freuen. Sandra Wollner holte mit "Everytime" den Preis für das beste Drehbuch, Judith Kaufmann überzeugte mit ihrer Kameraarbeit für "Gentle Monster". Auch der Nachwuchs wurde vor den Vorhang geholt: Elif Duygu ("2Hot2Drive") und Nils Arztmann ("BRUNO") wurden als Entdeckungen des Jahres ausgezeichnet.

Ehrung fürs Lebenswerk

Eine ganz besondere Ehre wurde Georg Riha zuteil. Der österreichische Filmemacher erhielt die Platin-ROMY für sein Lebenswerk. Als Regisseur, Kameramann und Produzent prägt er seit Jahrzehnten die heimische Film- und Fernsehlandschaft.

Georg Riha (l.) wurde die Platin-ROMY für sein Lebenswerk verliehen. Simon Verhoeven (r.) hielt die Laudatio. Kurier/Philipp Hutter

Mit spektakulären Aufnahmen und innovativen Kameratechniken zeigte Riha Österreich immer wieder aus völlig neuen Perspektiven. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählt die Reihe "Juwele des Landes". Mit seinem jüngsten Kinofilm "Über Österreich - Eine höhere Sicht" setzte er seine außergewöhnliche Arbeit fort.

Zwei Frauen bekommen Sonder-ROMY

Auch Käthe Kratz durfte sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Die Filmemacherin gilt als Wegbereiterin des österreichischen Films. Sie war die erste Frau, die an der Wiener Filmakademie Regie studierte, und die erste Österreicherin, die bei einem ORF-Fernsehspielfilm Regie führte. Mit ihren Produktionen rückte sie Frauengeschichte, gesellschaftliche Entwicklungen und soziale Fragen in den Mittelpunkt.

i ?

Eine weitere Sonder-ROMY ging an Katharina Ernst. Die Produzentin gestaltet seit 2018 die Geschicke der Cult Film maßgeblich mit. Besonders am Herzen liegen ihr die Förderung von Frauen in der Filmbranche und mehr Chancengleichheit.

Auch Filmfestival kürt seine Sieger

Bereits zum zweiten Mal fand das ROMY-Branchenfest in Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden daher auch die vier Festivalpreise vergeben.

Als bester Spielfilm setzte sich "Silent Rebellion" von Maria-Elsa Sgualdo durch. Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an "A Simple Soldier" von Artem Ryzhykov und Juan Camilo Cruz. In der nationalen Kurzfilm-Kategorie triumphierte Lisa Hasenhütl mit "The Tables Have Turned". Den internationalen Kurzfilmpreis holte sich Tonći Gaćina mit "Koze! (Goats!)".