i Mit "taff" und "The Voice of Germany" wurde Thore Schölermann (42) zum TV-Star. Heute ist er Chef von drei McDonald's-Filialen. Eventpress Vom Mikro zum Burger-Grill Darum ist "The Voice"-Star bei McDonald's glücklicher Statt TV-Bühne gibt's jetzt Burger und Pommes! Thore Schölermann hat genug vom Showbusiness und verrät, warum ihn sein neues Leben glücklicher macht. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang stand Thore Schölermann (42) für Formate wie "The Voice of Germany", "taff" oder "The Masked Singer" vor der Kamera. Millionen Zuschauer, Blitzlichtgewitter und jede Menge Applaus gehörten zu seinem Alltag. Doch damit ist Schluss!

Mittlerweile betreibt der ehemalige TV-Liebling drei McDonald's-Filialen im deutschen Aachen. Und das Beste daran? Er vermisst das Rampenlicht überhaupt nicht.

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Der Abschied vom Fernsehen sei ihm "gar nicht schwer" gefallen, wie er im Interview mit dem "Spiegel" verrät. Seine Prioritäten hätten sich verändert, außerdem sei die Karriere als Moderator nicht von ewiger Dauer.

Vom Smoking zur Burger-Schürze

Schölermann wollte nicht irgendwann gezwungen sein, TV-Angebote anzunehmen, hinter denen er nicht steht. Mit seinem neuen Geschäft sieht er sich hingegen für die Zukunft gerüstet.

"In 20 Jahren will vielleicht keiner mehr meine blöden Sprüche hören, aber sicher noch Burger essen", scherzt der 42-Jährige.

Auf die Fast-Food-Kette brachte ihn ein Freund, der selbst mehrere McDonald's-Restaurants betreibt. Kurios: Für den Karrierewechsel schrieb Schölermann nach eigenen Angaben die erste und einzige Bewerbung seines Lebens.

Einen Promi-Bonus gab es dabei offenbar nicht. Der Moderator musste zahlreiche Kurse absolvieren und ein halbes Jahr Vollzeit im Restaurant schuften. Ob am Grill, im Drive-in oder im Schichtdienst – der TV-Star musste überall ran.

Zeitweise pendelte er sogar zwischen Showbühne und Burger-Küche. "Ich bin manchmal im Smoking von der Bühne zum Flughafen gefahren, habe mich nach dem Flug umgezogen und Burger gebraten."

Familienzeit statt TV-Ruhm

Heute trägt Schölermann die Verantwortung für knapp 150 Mitarbeiter. Eine Aufgabe, die ihn stolz macht. Den Applaus aus dem Fernsehstudio braucht er hingegen nicht mehr.

Viel wichtiger ist ihm seine Familie. Seit 2019 ist er mit Schauspielerin und Moderatorin Jana Schölermann (39) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder (2 und 4).

Weniger Arbeit bedeutet der neue Job zwar nicht unbedingt, dafür kann sich der zweifache Papa seine Zeit selbstbestimmter einteilen.

Dass er für seine Burger-Karriere einstige TV-Traumjobs sausen ließ, konnten viele nicht nachvollziehen. Doch Schölermann weiß, wie schnell der Ruhm im Showbusiness vorbei sein kann.

"Du kannst der geilste Moderator der Welt sein, solange dir keiner eine Bühne gibt, bist du ein arbeitsloser Moderator", stellt er klar.

Das TV-Mikro gegen den Burger-Grill zu tauschen, war für Schölermann offenbar genau das richtige Rezept zum Glück.