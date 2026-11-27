i "Backstreet Boys" sorgen für Stimmung in Wien. REUTERS/Andrew Kelly Kult-Boyband in Österreich Konzert-Hammer! Backstreet Boys gleich zweimal in Wien Die Backstreet Boys kommen zurück nach Wien! Gleich zweimal verwandeln Nick Carter und Co. das Happel-Stadion im Juni in eine riesige Pop-Party. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Backstreet's Back"! Fans dürfen sich freuen, denn die "Backstreet Boys" kommen wieder nach Österreich. Nach ihren umjubelten Auftritten in Schladming macht die kultige Boyband im Sommer 2027 erneut Halt bei uns. Diesmal treten sie gleich zweimal in Wien auf.

Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell und Kevin Richardson spielen am 24. und 25. Juni gleich zwei Shows im Wiener Happel-Stadion. Unter dem Titel "Into The Millennium – Homecoming" erwartet die Fans eine musikalische Zeitreise durch mehr als 30 Jahre Bandgeschichte – inklusive aller großen Hits.

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Dass die fünf Musiker noch immer ein Millionenpublikum begeistern, bewiesen sie zuletzt in Las Vegas: Bei 56 Auftritten in der berühmten Sphere kamen knapp eine Million Besucher.

Die "USA Today" schwärmte von der Produktion: "Dies war mehr als nur ein Konzert, eine aufregende Fahrt, ein Ausflug durch makellos gesungene Balladen voller Sehnsucht und auf Hochglanz polierte Pop-Hymnen". Jetzt können sich auch die heimischen Fans auf dieses Spektakel freuen.

Tickets ab Dezember

Wer bei den Wien-Terminen dabei sein möchte, sollte sich den 4. Dezember vormerken. Ab 12 Uhr startet der offizielle Vorverkauf über "Ticketmaster" für die Konzerte im Happel-Stadion.

Backstreet's back! 50.000 Fans lassen Schladming beben i ?

Wer früher an Karten kommen möchte, hat bereits ab 1. Dezember um 12 Uhr die Möglichkeit, sich Pre-Sale-Pakete zu sichern.