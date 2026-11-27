i Neues Gesicht im ORF: Giovanni Zarrella! imago images/SEPA.Media; IMAGO/HOFER Giovanni auf der Überholspur Job beim ORF! Zarrella moderiert jetzt in Österreich Giovanni Zarrella ist ein echter TV-Dauerbrenner! Jetzt wartet ein neuer Job auf den Entertainer – und der führt ihn nach Österreich. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 10:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neben seiner eigenen ZDF-Show, in der er regelmäßig bekannte Stars begrüßt, kann Giovanni Zarrella unter anderem auch auf Auftritte als Juror bei "The Voice of Germany" und einen Modeljob für Hugo Boss bei der Mailand Fashion Week zurückblicken. Dort lief er sogar vor David Beckham über den Laufsteg. Auch musikalisch ist er weiterhin erfolgreich, zudem soll eine eigene Netflix-Serie mit seiner Familie geplant sein.

Der Entertainer hat sich längst als TV-Gesicht etabliert, jetzt wartet schon die nächste Herausforderung auf ihn: Er übernimmt erstmals die Moderation der österreichischen ROMY-Gala im ORF.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zarrella jetzt auch ORF-Star

Gemeinsam mit ORF-Moderatorin Fanny Stapf wird er durch den Fernsehpreis führen, der heuer zum 36. Mal vergeben wird. Dafür ist der Italiener bereits nach Kitzbühel gereist, wo die Preisverleihung am 27. November auf Schloss Kaps stattfindet.

Wer das Duo in Aktion erleben möchte, kann die Gala am 27. November live im Fernsehen verfolgen: ORF 2 überträgt ab 21.20 Uhr, in Deutschland und der Schweiz ist die Veranstaltung ab 21.45 Uhr auf 3sat zu sehen. Auch online müssen Fans nicht auf die Verleihung verzichten.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Die Übertragung steht sowohl auf ORF ON als auch in der 3sat-Mediathek zur Verfügung. Für Zarrella ist der Auftritt damit ein weiterer großer Schritt in seiner Karriere – diesmal auf österreichischer Bühne.