i Großfamlien-Mama Silvia Wollny meldet sich. APA-Images / Action Press / Panama Pictures Silvia bricht ihr Schweigen Rassismus-Vorwürfe, TV-Aus! Wollny entschuldigt sich Der Streit bei den Wollnys spitzt sich weiter zu: Jetzt meldet sich Silvia zu Wort und nimmt Stellung zu den schweren Vorwürfen ihrer Tochter. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 10:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach heftigen Rassismusvorwürfen ihrer jüngsten Tochter Loredana meldet sich Silvia Wollny nun selbst zu Wort. In einem Instagram-Video richtet die 61-Jährige eine persönliche Entschuldigung an ihre Community: "Ich wollte mich ganz einfach noch einmal persönlich bei euch entschuldigen für die Aussage, die ich gemacht habe." Die umstrittenen Worte seien im Zuge eines emotionalen Streits innerhalb der Familie gefallen.

"Ich möchte ganz einfach, dass ihr wisst, dass ich nicht dieser Mensch bin, wie man mich darstellt", betont sie laut "rtl.de". Als Rassistin wolle sie nicht abgestempelt werden. Auch die Reaktion von RTLZWEI, die Ausstrahlung neuer Folgen von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" vorerst auszusetzen, stößt bei Silvia auf Kritik: "Diese Menschen haben mit dieser ganzen Sache absolut null zu tun."

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Familie Wollny streitet

Ausgelöst wurde der öffentliche Streit durch Loredana und ihren Ehemann Servet Özbek. Das Paar hatte Sprachnachrichten veröffentlicht, in denen rassistische Äußerungen über Servet zu hören sein sollen.

Doch damit ist die Familienfehde längst nicht vorbei: Auch Loredanas Schwester Sarafina mischt inzwischen mit und erhebt schwere Anschuldigungen gegen ihren Schwager. Servet soll ihren Mann Peter mehrfach bedroht haben.

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In einer veröffentlichten Sprachnachricht sind angeblich sogar massive Todesdrohungen zu hören. Servet bestreitet allerdings, diese Drohungen ausgesprochen zu haben.