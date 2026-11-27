i Kaulitz-Brüder legen nach – weitere Mega-Stars für "Wetten, dass..?" ZDF/Ariel Oscar Spektakuläre Wetten fix "Wetten, dass..?": ZDF enthüllt weitere Mega-Stars Das Comeback von "Wetten, dass..?" rückt immer näher. Jetzt enthüllt das ZDF weitere prominente Gäste für die große Show mit Bill und Tom Kaulitz. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. Dezember heißt es endlich wieder "Top, die Wette gilt!". Erstmals führen die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz durch die Kultsendung. Ab 20.15 Uhr wollen die beiden in der Messehalle in Halle an der Saale mit spektakulären Wetten, musikalischen Highlights und jeder Menge prominenter Gäste für Unterhaltung sorgen.

Nachdem bereits die Hollywood-Stars Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart für die Sendung angekündigt wurden, legt das ZDF nun nach.

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Grönemeyer feiert TV-Premiere

Mit Herbert Grönemeyer steht eine weitere Musikgröße auf der Gästeliste. Der Sänger wird im Rahmen der Sendung erstmals einen brandneuen Song im Fernsehen präsentieren.

Auch Nina Chuba ist mit von der Partie. Die Musikerin hat nicht nur eine musikalische Überraschung im Gepäck, sondern wird auch als Wettpatin auf der berühmten Show-Couch Platz nehmen. Für einen weiteren musikalischen Höhepunkt soll der britische Sänger Jamie Miller mit seinem Hit "Babydoll" sorgen.

Unter die prominenten Gäste mischen sich außerdem Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan, Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer sowie Heino Ferch und die österreichische Schauspielerin Lili Epply.

Diese Wetten erwarten die Zuschauer

Auch bei den Wetten setzen die Kaulitz-Brüder auf eine bunte Mischung. Von Haien über tierische Gedächtnisleistungen bis hin zu schwerem Gerät ist einiges dabei. Auf die traditionelle Baggerwette müssen die Fans offenbar ebenfalls nicht verzichten.

Für die Außenwette geht es hingegen in die Schweiz. Dort wird Comedian Hazel Brugger das Geschehen auf dem Wasser begleiten.

ZDF startet schon vor der Show

Wer es kaum erwarten kann, bekommt bereits ab 19.25 Uhr einen Vorgeschmack auf das große Comeback. Janin Ullmann und Marvin Fischer melden sich live aus der Messehalle und geben Einblicke in die letzten Vorbereitungen. Lutz van der Horst wird sich währenddessen hinter den Kulissen umsehen.