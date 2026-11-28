i Wiener OnlyFans-Manager Lukas (r.) und Tom (l.) haben zusammen die Shine Agency gegründet. Shine Agency; Imago "Wollen sich Liebe kaufen" OnlyFans-Insider verrät: "Österreicher geben viel aus" Zwei Wiener OnlyFans-Manager packen gegenüber "Heute" aus. Besonders die Österreicher greifen für virtuelle Liebe tief in die Tasche. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 06:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit der Liebe lässt sich offenbar ordentlich Geld verdienen. Das wissen auch Lukas Pater (30) und Tom Zovko (33). Die beiden Wiener betreiben die Shine Agency, die OnlyFans-Models im deutschsprachigen Raum und im Mittelmeerraum betreut.

Sie kümmern sich um deren Social-Media-Auftritte und bekommen dabei hautnah mit, wie das Geschäft mit der virtuellen Liebe funktioniert.

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Österreicher greifen tief in die Tasche

Besonders auffällig ist für die beiden das Ausgabeverhalten der Österreicher. Laut den Daten ihrer Agentur gehören diese zu den besonders zahlungsfreudigen Kunden. "Die Österreicher geben oft auf OnlyFans viel aus, aber heulen, dass sie kein Geld haben", betont Tom im Gespräch mit "Heute".

Dabei geht es längst nicht nur um freizügige Fotos und Videos. Besonders das persönliche Chatten bringt den Models viel Geld ein. Manche Männer zahlen sogar großzügige Trinkgelder, um ihren Lieblingsmodels näherzukommen.

"Die Männer glauben, sie können die Frauen kaufen"

"Das Geschäft mit der Liebe war noch nie so lukrativ wie jetzt", erzählt Lukas. Viele Kunden würden eine regelrechte Bindung zu den Frauen aufbauen. Der Tag beginnt mit einem liebevollen "Guten Morgen, Schatz" und endet mit einer Gute-Nacht-Nachricht.

Doch die virtuelle Nähe hat auch ihre Schattenseiten. "Die Männer wollen sich die Liebe kaufen. Sie glauben, sie können die Frauen kaufen", erklärt der Agentur-Gründer weiter. Manche Kunden würden sogar auf ein persönliches Treffen hoffen.

"Viele denken an Nacktheit. Wir sehen jeden Tag, dass es vielen Fans eher darum geht, gesehen zu werden. Das sagt viel über unsere Gesellschaft."

Einsamkeit als Geschäft?

Dass viele Menschen nach Nähe suchen, überrascht die beiden Manager nicht. Sie verweisen dabei auf eine Befragung der Statistik Austria, die zeigt, wie verbreitet Einsamkeit in Österreich ist.

Laut der Erhebung "So geht’s uns heute" aus dem zweiten Quartal 2025 fühlen sich rund 1,8 Millionen Menschen in Österreich zumindest gelegentlich einsam. Das entspricht 28 Prozent der 18- bis 74-Jährigen. Acht Prozent gaben sogar an, sich "immer" oder "meistens" einsam zu fühlen.