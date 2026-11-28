i Bronson Reed ist tot. APA-Images / AFP Getty / ELSA Ehefrau erwartet Kind Mit nur 38 Jahren! WWE-Star Bronson Reed ist tot Die Wrestling-Welt steht unter Schock! WWE-Star Bronson Reed ist gestorben. Er hinterlässt seine schwangere Ehefrau und eine Tochter. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 09:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trauer um einen der bekanntesten Schwergewichte der WWE: Der australische Wrestler Bronson Reed, der mit bürgerlichem Namen Jermaine Haley hieß, ist am Freitag verstorben. Wie die Wrestling-Liga mitteilte, starb der 38-Jährige infolge medizinischer Komplikationen. Genauere Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht gemacht.

Besonders brisant: Seinen letzten Auftritt absolvierte Reed Anfang November beim WWE-Event "Crown Jewel" in Saudi-Arabien. Dort wurde er von seinem Kontrahenten Oba Femi von der Bühne durch mehrere Tische befördert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Medienberichten zufolge soll er dabei Verletzungen erlitten haben. Ob diese mit seinem Tod zusammenhängen, ist allerdings nicht bestätigt.

Der Australier stand seit 2019 mit Unterbrechung bei der WWE unter Vertrag. Zu seinen größten Erfolgen zählten der Gewinn der NXT North American Championship sowie der Sieg bei der André the Giant Memorial Battle Royal im Jahr 2024.

Ehefrau erwartet Kind

Besonders tragisch ist sein Tod für seine Familie. Seine Ehefrau Paige erwartet derzeit das zweite gemeinsame Kind.

Die WWE verabschiedete sich in einem emotionalen Statement von ihrem Star und würdigte ihn als außergewöhnlichen Menschen, liebevollen Familienvater und geschätzten Kollegen.