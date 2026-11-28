i Puppenspieler Michael Hatzius wurde nur 44 Jahre alt. APA-Images / dpa Picture Alliance / Eventpress Hoensch (Archivbild) Mit "Echse" bekannt Puppenspieler Michael Hatzius stirbt mit 44 Jahren Mit seiner Figur "Die Echse" feierte Michael Hatzius große Erfolge. Nun ist der deutsche Puppenspieler nach schwerer Krankheit gestorben. Von André Wilding 28.11.2026, 08:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit seiner Kultfigur "Die Echse" begeisterte er jahrelang das Publikum, auch in Österreich. Nun herrscht Trauer um Michael Hatzius: Der Berliner Puppenspieler und Comedian ist im Alter von nur 44 Jahren gestorben. Das gab seine Künstleragentur bekannt.

"Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25.11.2026, von uns gegangen. In unseren Herzen wird er immer weiterleben", teilte die Familie des Künstlers in einer über ihren Anwalt verbreiteten Erklärung mit.

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Mit "Die Echse" feierte er große Erfolge

Hatzius kam 1982 in Ost-Berlin zur Welt. An der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" studierte er Puppenspiel. Im Jahr 2006 beendete er seine Ausbildung als Diplom-Puppenspieler und Darstellender Künstler.

Ab 2009 machte sich der Deutsche mit seiner Figur "Die Echse" sowie weiteren Puppen im Comedy- und Kabarettbereich einen Namen. Seine Soloprogramme führten ihn in den vergangenen Jahren auch nach Österreich.

Neben seinen Bühnenauftritten wirkte Hatzius in zahlreichen Fernsehsendungen mit und entwickelte eigene TV-Formate. Für sein künstlerisches Schaffen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2013 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis.

Bereits im September Auftritte abgesagt

Noch im September hatte der 44-Jährige mehrere geplante Auftritte kurzfristig abgesagt. Auf Instagram erklärte der Puppenspieler damals, dass gesundheitliche Gründe dahinterstecken würden.

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Er kündigte Ersatztermine an und richtete sich mit bewegenden Worten an sein Publikum: "Es tut mir leid."