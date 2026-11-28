i Robert Pattinson wird zu 007. IMAGO/Gruppo LiveMedia Rechnet mit Kritik Er will modernen Bond! Regisseur verrät erste Details Robert Pattinson tritt in die Fußstapfen von Daniel Craig. Nun verrät Regisseur Denis Villeneuve, was er mit dem neuen James Bond vorhat. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit dem 16. November steht fest: Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond. Doch wie sehr wird sich der Geheimagent unter der Regie von Denis Villeneuve (59) verändern?

Im Interview mit dem "Time"-Magazin gibt der kanadische Filmemacher nun erste Einblicke in seine Pläne.

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Fans des klassischen 007 dürfen aufatmen. Villeneuve bezeichnet sich selbst als eingefleischten Bond-Fan und möchte die ursprünglichen Eigenschaften des Geheimagenten bewahren. Er wolle die Figur in die heutige Zeit bringen, ohne dabei ihre DNA zu verändern.

Wer wird der Bösewicht?

Dass die Wahl des neuen Hauptdarstellers nicht bei allen Fans gut ankommen würde, war dem Regisseur bereits im Vorfeld bewusst.

Im Interview, das noch vor Pattinsons offizieller Bekanntgabe geführt wurde, erinnerte er an die heftige Kritik, die einst Daniel Craig entgegengebracht wurde. Allen könne man es ohnehin nicht recht machen.

Unterdessen wird bereits über den nächsten Bond-Bösewicht spekuliert. Neben Tom Hardy (49) wird auch Jack O'Connell (36) als möglicher Gegenspieler gehandelt. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.