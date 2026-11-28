i Tom Kaulitz, Heidi Klum APA-Images / Action Press / Stefano Costantino TTL Bill auch nicht dabei Es ist fix! Heidi feiert ohne Tom – Jetzt rätseln Fans Heidi Klum feiert Thanksgiving im Kreis ihrer Liebsten. Doch ausgerechnet ihr Ehemann Tom Kaulitz fehlt auf den Familienfotos. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein festlich gedeckter Tisch, ein riesiger Truthahn und strahlende Gesichter: Heidi Klum (53) gewährte ihren Instagram-Followern private Einblicke in ihr Thanksgiving-Fest.

Gemeinsam mit ihren vier Kindern Leni, Henry, Johan und Lou genoss das Model den amerikanischen Feiertag. Selbst Familienhund Fritz durfte nicht fehlen.

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Doch beim genaueren Hinsehen fiel einigen Fans etwas auf: Wo sind eigentlich Tom und Bill Kaulitz (beide 37)? Bereits bei Heidis legendärer Halloweenparty glänzten die beiden Tokio-Hotel-Stars durch Abwesenheit. Nun verpassten sie auch das nächste Familienfest.

Der Grund dafür ist allerdings schnell erklärt. Die Zwillinge waren beruflich in Deutschland unterwegs.

Sie werden Kult-Show moderieren

Gemeinsam mit ihrem Bandkollegen Georg Listing feierten sie am Donnerstag den Verkaufsstart ihrer eigenen Tequila-Marke im Berliner KaDeWe.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Brüdern ohnehin nicht. Bereits am 5. Dezember feiern sie ihr Debüt als Moderatoren von "Wetten, dass..?". Laut "Bild" soll dann auch Heidi Klum mit von der Partie sein und ihren Liebsten aus dem Publikum unterstützen.