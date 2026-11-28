i Helene Fischer. ZDF und Sascha Baumann Eng umschlungen Küsse vor Publikum! Helene schwärmt von ihrem Mann So privat erleben Fans Helene Fischer nur selten. Bei der Vorstellung ihres neuen Albums turtelte die Schlager-Queen mit ihrem Thomas. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte am Mittwochabend in München die Musik im Mittelpunkt stehen. Helene Fischer (42) lud ausgewählte Fans dazu ein, ihr neues Album "WIR" bereits vor der Veröffentlichung am 4. Dezember zu hören.

Doch auch abseits der Bühne gab es einiges zu sehen.

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Schwerkranke Annika (24) trifft Helene Fischer i ?

Die Sängerin zeigte sich ungewöhnlich vertraut mit ihrem Mann Thomas Seitel (41). Auf Videos, die Fans in den sozialen Netzwerken veröffentlichten, ist zu sehen, wie sich die beiden mehrfach küssen und eng umschlungen das Geschehen verfolgen.

Keine Tour für 2027

Auch im anschließenden Gespräch kam Fischer auf ihren Liebsten zu sprechen. "Wir lieben uns und sind immer noch verliebt", schwärmte die zweifache Mama.

Sogar musikalisch hat sie ihrem Thomas auf der neuen Platte mit "An meiner Seite" ein Denkmal gesetzt.

Eine kleine Enttäuschung gab es allerdings für ihre Fans: Eine weitere große Tournee ist für 2027 vorerst nicht geplant. Nach ihrer diesjährigen Konzertreise möchte die Sängerin ihrem Publikum auch finanziell eine Verschnaufpause gönnen.