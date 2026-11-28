i Hochzeit geplatzt! Nicole Scherzinger zieht Schlussstrich Imago Hochzeit geplatzt Liebes-Aus! Nicole Scherzinger lässt Verlobten sitzen Statt vor dem Traualtar stehen Nicole Scherzinger und Thom Evans vor dem Liebes-Aus. Nach sieben gemeinsamen Jahren ist ihre Beziehung Geschichte. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit dürften wohl die wenigsten Fans gerechnet haben! "Pussycat Dolls"-Sängerin Nicole Scherzinger (48) und der ehemalige Rugby-Star Thom Evans (41) gehen künftig getrennte Wege. Drei Jahre nach ihrer Verlobung hat die Musikerin einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen.

Das bestätigt der ehemalige Profisportler nun selbst in seiner Instagram-Story, wie "Gala" berichtet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

"Schweren Herzens"

Mit einem emotionalen Statement auf schwarzem Hintergrund macht der 41-Jährige die Trennung öffentlich. "Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass Nicole und ich nicht mehr zusammen sind", schreibt Evans.

Nicole Scherzinger hat sich von Thom Evans getrennt Instagram

Für den gebürtigen Schotten sei es keine leichte Zeit. Offenbar hatte er sich eine andere Zukunft mit der Sängerin erhofft. Dennoch betont er, ihre Entscheidung zu respektieren, und wünscht ihr für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.

Scherzinger selbst hat sich bislang nicht öffentlich zur Trennung geäußert.

Aus der Traumhochzeit wird nichts

Kennengelernt hatten sich die beiden 2019 bei der britischen Promi-Ausgabe von "The X Factor". Während Scherzinger in der Jury saß, versuchte Evans mit seiner Musikgruppe "Try Star" sein Glück auf der Bühne.

Schon im Jänner 2020 feierten sie ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich. Im Juni 2023 ging der Sportler schließlich am Meer vor seiner Liebsten auf die Knie. Die Sängerin sagte Ja. Doch zur Hochzeit wird es nun nicht mehr kommen. Warum Scherzinger die Beziehung beendet hat, ist bislang nicht bekannt.