i Schlagersängerin Hannah muss ihr Konzert absagen. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger (Archivbild) "Ihr könnt euch nicht..." Kein Ersatztermin! Schlager-Sängerin sagt Konzert ab Eine Zwerchfellentzündung zwingt Schlager-Sängerin Hannah zur Absage zweier Konzerte. Die Tirolerin kämpft derzeit mit heftigen Schmerzen. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Statt auf der Bühne zu stehen, muss sich Schlagersängerin Hannah derzeit um ihre Gesundheit kümmern. Die Tirolerin leidet an einer Zwerchfellentzündung und musste deshalb ihre geplanten Kirchenkonzerte in Feldkirchen und Ottenschlag am Wochenende absagen.

Wie schwer ihr diese Entscheidung gefallen ist, machte die Musikerin am Donnerstag deutlich. Sie habe lange mit sich gerungen und dabei auch Tränen vergossen. Doch die Schmerzen ließen ihr letztlich keine andere Wahl.

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"Ich bin wirklich hart im Nehmen, aber dieser Schmerz fühlt sich an wie Messerstiche", schildert die Schlagersängerin ihren aktuellen Gesundheitszustand gegenüber dem Portal "5 Minuten".

"Krümme mich regelrecht vor Schmerz"

Wie sehr die Erkrankung der Tirolerin zusetzt, verdeutlicht sie mit weiteren Worten: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzhaft das ist", erklärt Hannah. "Wenn ich husten muss, krümme ich mich regelrecht vor Schmerz. […]".

Gleichzeitig versucht die Musikerin, ihre Fans zu beruhigen. Medizinisch sei bereits alles abgeklärt worden. "Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen", wird sie bei dem Portal zitiert.

Konzerte werden nicht nachgeholt

Für die Fans gibt es allerdings eine weitere bittere Nachricht: Für die beiden abgesagten Kirchenkonzerte konnten keine Ersatztermine gefunden werden.

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