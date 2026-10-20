i Der Prozess gegen Mohammed und seine Mitangeklagten soll im Juni 2028 beginnen. REUTERS/Courtesy U.S.News & World Report Todesstrafe nicht vom Tisch 9/11-Mastermind: Supreme Court stoppt Deal Der 9/11-Drahtzieher Khalid Sheikh Mohammed ist vor dem US Supreme Court gescheitert. Sein Versuch, die Todesstrafe zu umgehen, scheiterte. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 08:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der oberste Gerichtshof der USA hat am Montag (19. Oktober) einen Antrag von Khalid Sheikh Mohammed abgelehnt.

Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 wollte ein Abkommen aus dem Jahr 2024 wiederherstellen, das ihm im Austausch gegen ein Schuldeingeständnis die Todesstrafe erspart hätte.

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Das Abkommen war von Ex-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der unter dem früheren US-Präsidenten Joe Biden gedient hatte, annulliert worden - nur zwei Tage, nachdem es von Mohammed und zwei weiteren Mitangeklagten akzeptiert worden war.

Der Supreme Court wies die Berufungen von Mohammed und seinen Mitangeklagten Mustafa al Hawsawi und Walid bin Atash zurück, meldet die Jerusalem Post. Das Berufungsgericht hatte zuvor entschieden, dass Austin befugt gewesen sei, die Deals zu widerrufen.

Prozess erst 2028

Mohammed ist der bekannteste Häftling des Gefangenenlagers Guantanamo Bay auf Kuba. Die Einrichtung wurde 2002 vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush eingerichtet, um ausländische Terrorverdächtige nach den 9/11-Anschlägen festzuhalten.

Bei den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Virginia kamen fast 3.000 Menschen ums Leben. Mohammed wird beschuldigt, den Plan zur Entführung von Passagierflugzeugen orchestriert zu haben.

Der Prozess gegen Mohammed und seine Mitangeklagten soll im Juni 2028 beginnen - mehr als ein Vierteljahrhundert nach den verheerenden Anschlägen.