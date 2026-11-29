i BVB-Toräger Serhou Guirassy IMAGO/Sven Simon

"Heute"-Liveticker

Ab 19 Uhr! Dortmund kann Bayern auf Platz 1 enteilen

Dortmund kann im Topspiel gegen Leverkusen die Tabellenführung nach dem nächsten Bayern-Patzer ausbauen. Der Hit im Liveticker.