i George Russell schnappte sich die Pole-Postion. IMAGO/Gregoire Truchet

F1-Rennen im "Heute"-Ticker

Live: Mercedes-Stars die Großen Gejagten in Katar

George Russell startet beim Grand Prix von Katar vor Teamkollege Kimi Antonelli. Das Mercedes-Duo gab bislang den Ton an. Hier der "Heute"-Ticker.