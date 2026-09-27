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Jürgen Klopp
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IMAGO/Laci Perenyi
Nations League

Ab 21 Uhr! Klopp mit Deutschland gegen Griechenland

Jürgen Klopp will mit Deutschland im Nations-League-Duell mit Griechenland seinen ersten Sieg als Bundestrainer. Der "Heute"-Liveticker.
Sport Heute
Von Sport Heute
27.09.2026, 16:50
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red,27.09.2026, 16:50
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