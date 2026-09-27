i Das Nationalteam freut sich über die Berechnungen. GEPA pictures Nations League Super-Simulator sagt Österreichs Abschneiden voraus Geht es nach der Papierform, darf sich Österreich in der Nations League über den Aufstieg freuen. Sogar der Gruppensieg ist sehr wahrscheinlich. Von Sport Heute 27.09.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steigt wieder in die Gruppe A der Nations League auf. So wie Schweden, die Schweiz und die Ukraine. Davon ist nicht nur Teamchef Ralf Rangnick, sondern auch die Technik überzeugt.

Experten der Plattform "Football Meets Data" haben den Verlauf des Turniers 20.000 Mal auf Basis aller bisheriger Daten simulieren lassen. Erfreuliches Ergebnis: Das ÖFB-Team schafft zu 57,9 Prozent den Gruppensieg und schließt zu 71,6 Prozent die Gruppe als Erster ab.

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Spannend: Nach dem ersten Spieltag steht bereits der Sieger der Nations League zu 49,6 Prozent fest. Es handelt sich wenig überraschend um Weltmeister Spanien.