i Mwene (2.v.r.) war gegen Israel Torschütze, heute fehlt er. GEPA pictures Torschütze nicht dabei Kurz vor Anpfiff! Rangnick streicht vier Asse aus Kader Österreich trifft heute in der Nations League auf Kosovo. Überraschend nicht dabei sind unter anderen Michael Gregoritsch und Phillipp Mwene. Von Sport Heute 27.09.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Countdown läuft! Um 18 Uhr trifft Österreich im Ernst-Happel-Stadion auf Kosovo. Und schon jetzt ist klar: Ralf Rangnick wird die Mannschaft im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Israel umbauen.

So gut wie fix ist, dass im Tor Christian Zawieschitzky von Salzburg beginnt. Der Teamchef hatte angekündigt, einen Keeper einzusetzen, der danach für die U21 abgestellt wird. Weil LASK-Goalie Lukas Jungwirth nicht im der UEFA übermittelten 23-Mann-Kader aufscheint, dürfte die Wahl auf den jungen "Bullen" fallen.

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Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Ebenfalls nicht an Bord ist Michael Gregoritsch – der Stürmer hat sich gegen Israel am Knöchel verletzt, dürfte nicht matchfit sein. Überraschender kommt das Aus von zwei weiteren Stammkräften: Phillipp Mwene und Philipp Lienhart müssen heute in der Nations League auf der Tribüne Platz nehmen.

Dafür rutschen Austria-Juwel Vasilije Markovic, Lyon-Verteidiger Felix Bacher und Schalke-Legionär Maximilian Wöber ins Matchtag-Aufgebot.

Wen Rangnick dann tatsächlich aufs Feld schickt, bleibt abzuwarten. Anpfiff ist um 18 Uhr. Rund eine Stunde davor wird die Aufstellung offiziell bekannt gegeben.