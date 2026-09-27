i Kalajdzic und Mwene – beide sind bei euch gesetzt. GEPA pictures Ohne Gregoritsch "Heute"-Voting: Das ist eure Wunschelf gegen Kosovo Österreich trifft heute in der Nations League auf Kosovo. Die "Heute"-Leser haben vorab über ihre Wunsch-Aufstellung abgestimmt. Von Sport Heute 27.09.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zweites Spiel, zweiter Sieg? Österreich will heute (18 Uhr) nach dem 3:1-Sieg gegen Israel in der Nations League nachlegen. Allerdings wartet im Ernst-Happel-Stadion eine harte Nuss: Kosovo mit Ex-Teamchef Franco Foda.

ÖFB-Coach Ralf Rangnick muss viele Stars vorgeben. Marko Arnautovic hat seine internationale Karriere beendet, Marcel Sabitzer pausiert, David Alaba wurde nach seiner langen Klubsuche nicht einberufen. Und Konrad Laimer wurde nicht rechtzeitig matchfit.

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Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

"Heute" fragte bei den Lesern nach: Wen würdet ihr gegen Kosovo aufstellen? Das Ergebnis im Detail:

Im Tor würdet ihr gerne Alexander Schlager sehen – er bekam 42 Prozent der Stimmen. Aber: Rangnick hat bereits angekündigt, dass es einen Debütanten geben wird – Christian Zawieschitzky von Salzburg oder Christian Jungwirth vom LASK.

Das Innenverteidiger-Duo im 4-2-3-1-System bilden Kevin Danso (48 Prozent) und David Affengruber oder Philipp Lienhart – beide erhielten 23 Prozent der Stimmen.

Rechts verteidigt Stefan Posch (59 Prozent), links solle es erneut Phillipp Mwene (63 Prozent) richten.

Spannend die Wahl im zentralen Mittelfeld: Rangnick-Liebling Nicolas Seiwald bekommt von den "Heute'"-Lesern eine Pause. Sie wollen Xaver Schlager (37 Prozent) an der Seite von Paul Wanner (29 Prozent) sehen.

Am rechten Flügel steht Romano Schmid (38 Prozent), am linken Marco Grüll (30 Prozent). Im offensiven Mittelfeld kommt es zu einem Kuriosum: Die meisten Stimmen erhielt Wanner vor Schmid. Weil beide bereits auf anderen Positionen zum Einsatz kommen, rückt Carney Chukwuemeka (19 Prozent) auf die Zehn.

Glasklar ist hingegen die Antwort auf die Frage, wer die Tore erzielen soll. Sasa Kalajdzic erhielt 75 Prozent (!) der Stürmer-Stimmen. Michael Gregoritsch, gegen Israel noch Kapitän, muss sich mit elf Prozent begnügen.