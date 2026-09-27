StartseiteSportFussball
Jimmy Dunne
Jimmy Dunne
IMAGO/Shutterstock
Schräge Maßnahme

Goalie-Not! ÖFB-Gegner macht Verteidiger zum Torhüter

Irland gehen vor dem Nations-League-Spiel gegen Israel die Torhüter aus. Deshalb wird jetzt ein Innenverteidiger kurzerhand zum dritten Goalie.
Sport Heute
Von Sport Heute
27.09.2026, 16:16
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Irland greift vor dem Nations-League-Duell gegen Israel zu einer ungewöhnlichen Notlösung. Weil dem ÖFB-Gegner nur noch zwei reguläre Torhüter zur Verfügung stehen, wird Verteidiger Jimmy Dunne kurzerhand als dritter Keeper registriert.

Live! Das Nations-League-Duell Österreich gegen Kosovo

Auslöser ist die Absage von Gavin Bazunu. Der irische Torhüter hat sich entschieden, die Partie gegen Israel zu boykottieren. Damit stehen Teamchef und Mannschaft nur noch Caoimhin Kelleher und Max O'Leary als gelernte Goalies zur Verfügung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Kurz vor Anpfiff! Rangnick streicht vier Asse aus Kader

Das reicht allerdings nicht aus. Die UEFA-Regularien sehen drei registrierte Torhüter im Kader vor. Deshalb muss nun Dunne einspringen – obwohl der Profi der Queens Park Rangers eigentlich als Innenverteidiger aufläuft.

Zu einem Einsatz zwischen den Pfosten dürfte es für Dunne dennoch nur im absoluten Notfall kommen. Solange Kelleher und O'Leary einsatzfähig bleiben und keinen Platzverweis kassieren, bleibt dem Verteidiger der Gang ins Tor erspart.

Für Österreich ist die kuriose Situation ebenfalls interessant: Irland zählt in der Nations League zu den ÖFB-Gegnern und könnte im weiteren Verlauf des Bewerbs noch eine wichtige Rolle spielen.

red,27.09.2026, 16:16
Mehr zum Thema
Nationalmannschaft IrlandÖFBIrland

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote